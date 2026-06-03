Nem a ruha a lényeg: Szoboszlai Dominik már rég több, mint egy futballista

Amikor Szoboszlai Dominik hétfőn megérkezett a magyar válogatott telki edzőtáborába, valószínűleg senki sem gondolta, hogy néhány óra múlva az egész internet az öltözékéről fog beszélni. A Liverpool középpályásának extravagáns szettje pillanatok alatt mémek százait indította el, a kommentelők pedig a cipőjétől kezdve a nadrágján át a táskájáig mindent elemeztek. A történet odáig jutott, hogy még a Magyar Rendőrség közösségi oldala is reagált rá, miközben a nemzetközi futballvilágból Erling Haaland elismerően kommentálta a megjelenését.

Szoboszlai Dominik ma már nem csak egy futballista, hanem egy stílusikon Fotó: Serena Taylor

Csakhogy a történet valójában nem a ruháról szól

Ha ugyanezt a szettet egy kevésbé ismert játékos viseli, valószínűleg senki sem beszél róla. A figyelem oka maga Szoboszlai Dominik. Az a futballista, akinek ma már szinte minden mozdulata hírértékkel bír Magyarországon. Ha gólt szerez Liverpoolban, címlapokra kerül. Ha nyilatkozik, idézik. Ha reklámban szerepel, beszélnek róla. Ha pedig kiszáll az autójából egy válogatott összetartás első napján, abból órák alatt országos beszédtéma lesz.

És ez az, amiben jelenleg Magyarországon egyedülálló.

A Szoboszlai név ma már önmagában értéket képvisel. Nem véletlen, hogy a legnagyobb cégek keresik az együttműködést vele. Szoboszlai értéket képvisel, kiemelkedő játékosa a világ egyik legsikeresebb csapatának, figyelnek rá az emberek. Mert a gyerekek olyanok akarnak lenni, mint ő, a fiatalok követik a közösségi oldalain, a szülők pedig olyan magyar sportolót látnak benne, aki a világ egyik legnagyobb klubjában bizonyít hétről hétre.

Sokan ilyenkor hajlamosak leegyszerűsíteni a kérdést azzal, hogy „persze, mert jóképű”. Nyilván ez sem hátrány. Kár lenne tagadni, hogy Szoboszlai megjelenése, stílusa és kisugárzása is hozzájárul a népszerűségéhez. A sportmarketing azonban soha nem működött ennyire egyszerűen. A világmárkák nem pusztán egy szép arcot keresnek. Olyan embereket választanak, akik mögött történet, teljesítmény és hitelesség áll. Szoboszlai esetében pedig pontosan erről van szó. Egy magyar fiú, aki az osztrák akadémiáktól eljutott a Bundesligán keresztül a Liverpoolig, Premier League-bajnok lett, a válogatott csapatkapitányává vált, és közben megőrizte azt a karakterét, amely miatt az emberek közel érzik magukhoz.