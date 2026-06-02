A rendőrség sem hagyta ki a ziccert Szoboszlai ruhájával kapcsolatban

Mindenki Szoboszlai Dominik ruhakölteményén derült már hétfő este óta, ugyanis sokak szerint ezúttal nem sikerült ez a felöltözés. A rendőrség azonban kecsegtető alternatívát kínált.

Red Bull four 2 score labdarúgó esemény Szoboszlai Dominikkal - 2026.05.31.

Szoboszlai ruhakölteménye robbant a neten

Bár a magyar divattervező kiállt Szoboszlai ruhája mellett, a rajongói kissé mást gondolnak a stílusos öltözködésről. De ez nem is baj, hiszen nem beleállni akartak a Liverpool játékosába, csupán néhány vicces megjegyzés született vele kapcsolatban.

Ezen felbuzdulva a magyar rendőrség is eltolta a kacaj-bicajt, és rendkívül érdekes megoldást ajánlottak fel Szoboszlainak.

Ha a visszavonulásod után gondolkoznál; segítünk: így állna az egyenruha

- írták neki egy azonnali állásajánlatként is felfogható posztban. Ami igaz, az igaz: Szoboszlai Dominik egyenruhában is megállná a helyét, ahogyan a kép is bizonyítja: