A rendőrség sem hagyta ki a ziccert Szoboszlai ruhájával kapcsolatban

Mindenki Szoboszlai Dominik ruhakölteményén derült már hétfő este óta, ugyanis sokak szerint ezúttal nem sikerült ez a felöltözés. A rendőrség azonban kecsegtető alternatívát kínált.
Bár a magyar divattervező kiállt Szoboszlai ruhája mellett, a rajongói kissé mást gondolnak a stílusos öltözködésről. De ez nem is baj, hiszen nem beleállni akartak a Liverpool játékosába, csupán néhány vicces megjegyzés született vele kapcsolatban.
Ezen felbuzdulva a magyar rendőrség is eltolta a kacaj-bicajt, és rendkívül érdekes megoldást ajánlottak fel Szoboszlainak.
Ha a visszavonulásod után gondolkoznál; segítünk: így állna az egyenruha
- írták neki egy azonnali állásajánlatként is felfogható posztban. Ami igaz, az igaz: Szoboszlai Dominik egyenruhában is megállná a helyét, ahogyan a kép is bizonyítja:
