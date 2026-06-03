Tévedés, címlapon szólalt meg a szép ruhájáról Szoboszlai Dominik

Mindenre nyitott a Liverpool magyar válogatott középpályása, ha divatról van szó. Szoboszlai Dominik ruhája legutóbb is nagy port kavart, pedig tényleg bármit felvesz, mert állítja: a divatban semmi sem túl sok.

Szoboszlai Dominik ruhája mindig nagy figyelmet kap Fotó: Dömötör Csaba

Magabiztosság és merészség jellemzi Szoboszlai Dominik stílusát a Sports World magazin szerint, amelynek friss címlapján a magyar válogatott csapatkapitánya szerepel.

Szoboszlai Dominik ruhája

A stílusom? Szerintem mindenre nyitott vagyok. Bármit felveszek, ami szembe jön velem. Talán az emberek egy része azt mondja, hogy ez túlzás, de a divatban soha semmi sem sok. Úgy gondolom, ha jól érzed magad valamiben, akkor rendben van, hordhatod. Mindig is szerettem a divatot, de négy évvel ezelőtt kezdtem el igazán érdeklődni iránta, és kezdtem el odafigyelni ezekre a dolgokra. Boldoggá tesz jól kinézni és szép ruhákat viselni

- fogalmazott a magazinnak adott interjúban Szoboszlai.

A beszélgetés folyamán sok minden mellett a családról és az apaságról is szó esett. A Liverpool 25 éves labdarúgója elmondta: nagyon jó érzés édesapának lenni, amikor van egy személy, aki sokkal fontosabb, mint bárki más. Míg korábban egy rosszul sikerült mérkőzés után sokáig dühös volt, addig ma már csak haza kell mennie és rájön, mi az igazán fontos.