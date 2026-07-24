Varga Miklós Joe és Hrovatin Csenge: Több szakítás után rendeződött a kapcsolatuk

Varga Miklós Joe sokáig igazi rosszfiúként élte az életét. Korábban két házassága is tönkrement, azonban Hrovatin Csenge mellett végre megtalálta a boldogságot. Életében most először úgy érzi: van miért és kiért változni.

Varga Miklós Joe és Hrovatin Csenge szerelme erősebb, mint valaha (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Varga Miklós Joe: „Későn érő típus vagyok”

„Túl vagyok két házasságon, mindezek ellenére nagyon családcentrikus vagyok” – kezdte Joe a hot! magazinnak.

Pontosan tudom, hogy az első kettő miattam nem jött össze, hisz későn érő típus vagyok, de ezt fel is vállalom. Az igazság az, hogy hat-nyolc évvel ezelőtt Csengével sem működött volna a kapcsolatunk, mert akkor még nem voltam elég érett ehhez.

Varga Miklós Joe felesége jó anya lesz egyszer, állítja az Éjjel-Nappal Budapest egykori sztárja (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

„Sok mindent helyrehozhattam volna”

Joe és Csenge életében az együtt töltött időt többször is pár hónapos különélések szakították meg. Nem volt már erejük a beszélgetésekhez, és mindketten inkább elmenekültek a problémák rendezése elől.

„Úgy gondolom, hogy a legtöbb párkapcsolatot helyre lehet hozni, ha azt mindkét fél akarja, és energiát fektet bele” – magyarázta Joe.

Sok mindent helyrehozhattam volna, de eddig soha nem éreztem rá késztetést.

„Ezt a mostanit viszont semmi pénzért nem hagynám veszni. Mindennap ezerszer megdicsérem őt, mert tudom, hogy nagyon sokat köszönhetek neki. Az első perctől kezdve imádom Csengét.”

„A kapcsolatunk elején azt hittem, hogy az extra kedvesség egyértelműen a „kampányidőszak” része, hiszen ilyenkor a párok jobban figyelnek egymásra” – vette át a szót a gyönyörű hölgy.

„Azóta viszont eltelt négy év, és ennyi idő alatt Joe már bebizonyította, hogy ez végigkíséri a kapcsolatunkat.



Joe bevallotta, néha túlzásba viszi a gondoskodást (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

„Alapjáraton hirtelen ember vagyok”

Őket hallgatva az emberben azonnal megfogalmazódik a kérdés: ha minden ennyire tökéletes, akkor hogy fordulhat elő, hogy időnként mégis egymás idegeire mennek? Miért került korábban veszélybe a házasságuk?

„Alapjáraton hirtelen ember vagyok, és kell az önkontroll, hogy ez ne jöjjön elő” – árulta el Joe. ”Azonban egy felfokozott hangulatban ezt nagyon nehéz megoldani. Mindemellett nagyon gondoskodó vagyok, és ezt olykor túlzásba is viszem.”



Olyannyira, hogy ez időnként túl sok tud lenni a másiknak

– tette hozzá Csenge. „Többször is volt már, hogy pár hónapot külön töltöttünk, és ilyenkor azonnal tudatosult bennem, hogy nem tudom elképzelni nélküle az életem, és nem is akarom. Fizikai fájdalommal jár, ha nincs mellettem. Érzem, hogy kivételes kapcsolatban élünk.”

„Annyi dicséretet kapok ötvenkét évesen, amivel időnként nem is nagyon tudok mit kezdeni. Bízom abban, hogy lesz közös gyermekünk, mert tudom, hogy Csengéből fantasztikus anyuka lesz. Imádok pelenkázni, és maximálisan kiszolgálom majd őket. Nem titok, én vagyok a romantikusabb, és ezt ő nagyon kihozza belőlem. Nagyon jó érzés szeretni őt. Vitatkozunk, követünk el hibákat, viszont legalább nem kifelé éljük az életünket.”