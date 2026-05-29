Súlyos teher nyomja Kerkez Milos vállát, amitől nem tud megszabadulni

Kerkez Milos túl van első liverpooli idényén. Bár Arne Slot csapata összességében csalódást keltő szezonon van túl, hiszen trófea nélkül zárta az idényt, a magyar válogatott balhátvéd egyéni teljesítményére aligha lehet panasz. A nehézkes rajt után – amikor sokan már a kispadra száműzték volna – fokozatosan javult, és bizonyította, hogy helye van a kezdőcsapatban. A szezon második felére egyre magabiztosabbá vált, és ismét azt a játékát mutatta, amely miatt a Liverpool szerződtette. A következő időszak azonban még komolyabb próbatételt jelenthet számára. A távozó klubikon, Andy Robertson után ugyanis óriási elvárások nehezednek majd rá. A Liverpool korábbi edzője Jürgen Klopp szerint ez a nyomás Kerkez teljes liverpooli pályafutására rá nyomhatja a bélyegét.
A német szakember egy friss interjúban beszélt a biztosan távozó balhátvédről, amely kapcsán Kerkez neve is szóba került.
A Liverpoollal Bajnokok Ligáját nyerő Klopp úgy véli, Robertson különleges kapcsolata a szurkolókkal rendkívül nehézzé teszi utódja helyzetét.
A sikeredző szerint a skót játékos akkor is ott lett volna minden Liverpool meccsen ha nem lesz belőle profi futballista – legfeljebb a lelátón.
Számára a Liverpool egy életstílus. Az őt követőnek roppant nehéz dolga lesz. Kerkez jó játékos de a szurkolók fejben mindig ot lesz: ő akkor sem Robertson
– fogalmazott Jürgen Klopp.
Kerkez előtt tehát óriási feladat áll: nem csupán egy posztot kell átvennie, hanem Robertson örököseként azt is bizonyítania kell, hogy kész mindent megtenni a pályán a klubért, ha ki akar lépni elődje árnyékából.
