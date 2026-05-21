Kerkez Milos lehet a legnagyobb nyertese a liverpooli edzőváltásnak

Kerkez Milos első liverpooli szezonja igazi hullámvasútnak bizonyult. Ősszel a szurkolók és a szakértők jelentős része a kispadra száműzte volna, ám a fiatal balhátvéd ezt inkább motivációként használta fel: a szezon második felére a Vörösök egyik legmegbízhatóbb játékosává vált. Egy esetleges edzőváltással pedig még magasabb szintre léphet az angolok szerint.
A Liverpoolra specializálódott Rousing The Kop portál úgy véli, a magyar válogatott futballista lehet a legnagyobb nyertese annak, ha a Liverpool végül az edzőváltás mellett dönt.
Amennyiben Arne Slot távozna a szezon végén, a Bournemouthtól búcsúzó Andoni Iraola lehet az utódja. A spanyol szakember már bebizonyította, hogy képes a maximumot kihozni Kerkezből: éppen az ő irányítása alatt vált belőle a Premier League egyik legveszélyesebb támadó felfogású védője.
A portál elemzése szerint Kerkez tehetségéhez nem fér kétség, azonban Slot rendszerében nem kerül olyan támadóbb pozíciókba, mint korábban.
Ennek következtében a gólpasszai száma visszaesett, illetve a passz- és beadáshatékonysága is csökkent.
Kerkez olyan rendszerben érzi magát otthonosan, mely nagy szabadságot biztosít számára a támadójátékban. Slot ezt egyáltalán nem tudta bizosítani, míg Iraola már igen.
A Liverpool a hírek szerint már jó ideje figyeli a Bournemouth edzőjét, ám ezzel a klub nincs egyedül. Állítólag több spanyol és német együttes is szívesen szerződtetné a 43 éves szakembert. A Vörösöknek így gyorsan kell lépniük, ha nem akarnak lemaradni róla. Tény, Kerkez lehet a legnagyobb nyertese, ha a Liverpool a spanyol szakember mellett dönt.
