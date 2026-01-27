Bűnbakot csináltak Kerkez Milosból Liverpoolban

Súlyos ítélet született a Liverpool védelméről. Mint ismert, az angol bajnoki címvédő 3-2-es vereséget szenvedett a Bournemouth otthonában – ezen a mérkőzésen mutatkozott be új csapatában Tóth Alex. A találkozó első gólját részletesen kielemezték, és nemcsak Virgil van Dijk csapatkapitány kapta meg a magáét. Kerkez Milosból is bűnbakot csináltak, sőt, Joe Gomezt és Jeremie Frimpongot sem kímélték.

A Bournemouth-Liverpool meccs után Kerkez Milosból is bűnbakot csináltak / Fotó: Soccrates Images

Van Dijk mellett Kerkez Milos a bűnbak

Ha szurkoló lennék, az első gól aggasztana a legjobban, mert ott Van Dijknak mindenképpen tisztáznia kellett volna. Tudom, hogy azt mondta, kicsit szeles volt az időjárás, de ennek semmi köze ehhez

– fogalmazott a Rest is Football podcast adásában a korábbi angol válogatott focista, Alan Shearer.

Hozzátette, a holland csapatkapitánynak el kellett volna onnan takarítania a labdát, de nem tett semmit. Sőt, megpróbált kifordulni beadás elől, ami megítélése szerint nagyon furcsa volt. A korábbi Newcastle-csatár Kerkez Milosból is bűnbakot csinált. A gólt eredményező támadás ugyanis a magyar válogatott balhátvéd oldalán indult, aki még akkor sem ért be a büntetőterületen belülre, mire a labda már a kapuban volt. Sőt, Alan Shearer nem dicsérte meg Joe Gomezt és Jeremie Frimpongot sem.

Gomeznek előrébb kellett volna helyezkednie, közelebb Evanilsonhoz, a két szélső hátvéd, Kerkez és Frimpong pedig egyszerűen ott sem voltak. Még akkor is a tizenhatos szélén jártak, amikor a labda már a kapuban volt. Döbbenetes, mennyire nem volt rendben a védelem az első gólnál

– idézi a korábbi angol válogatott csatár szavait a Liverpool.com.

Egyébként a második Bournemouth-gólnál is a védelem bal oldalát törték fel a hazaiak, amikor Álex Jiménez Kerkez Milos mögül kilépve talált a kapuba. Pedig a magyar balhátvéd teljesítményét az utóbbi időben többször is megdicsérték, sőt, a januári Arsenal ellen a mérkőzés legjobbjának is megválasztották.