„Tesó, ez ciki” – Össztűz zúdult Szoboszlaira, a sajátjai is ellene fordultak – Videó

Zseniális góllal és gólpasszal a Liverpool legjobbja volt Szoboszlai Dominik, mégis csalódottan, 3-2-es vereség után mehetett az öltözőbe az Old Traffordon. Ilyen lelkiállapotban érthetően rosszul viselte a Manchester United szurkolóinak kárörvendését, ugyanakkor a reakciója az ellenfélen túl a saját drukkerei körében is visszatetszést keltett.

Hiába a gólja és a gólpassza, Szoboszlai Dominik manchesteri mutogatása a Liverpool-szurkolóknál is kiverte a biztosítékot

Fotó: AFP

Szoboszlai a pályáról levonulva a tavalyi bajnoknak dukáló Premier League-logóra mutogatva, majd azt megcsókolva jelezte az MU-drukkereknek: ha a Vörösök idén nem is teljesítenek címvédőhöz méltón – ellenkezőleg: minden idők egyik legrosszabbjai az előző idény aranyérmeseként –, mégiscsak ők a regnáló angol bajnokok.

Dominik Szoboszlai saiu de campo apontando o emblema da Premier League dourado para a torcida do Manchester United.

pic.twitter.com/BqxIw83seh — Central Liverpool Brasil (@central_lfc_br) May 3, 2026

A közösségi oldalakon virálisan terjedő videó hozzászólói között csak elvétve találni olyat, aki melléállna, leginkább csak a kritikák éléből derül ki, hogy manchesteri vagy liverpooli ítéli-e el Szoboszlai viselkedését.

„Tesó, ez ciki! A Unitednek több bajnoksága van, mint nekünk. Inkább csak kullogj le”;

„Inkább a többi játékosunkat kéne emlékeztetnie arra, hogy bajnokok”;

„Szánalmas, a legrosszabb bajnoki címvédő részéről. Csak éljük túl ezt a szezont!”;

„Ez nem bajnokhoz méltó viselkedés, haver”;

„Ó, istenem, valaki szóljon már neki, hogy ne szégyenítse meg magát újra”;

„A pályán kéne megmutatni; egyáltalán nem úgy játszotok, mint a bajnokok”;

„Talán ara emlékeztette őket, hogy mi vagyunk minden idők legrosszabb PL-címvédője”;

„Ez a címvédő jelenleg negyedik, 6 pontra az MU-tól és 18-ra az Arsenaltól. Gratulálok!”;

„18 vereség után ez sajnos elég szánalmas és gyerekes”;

„Liverpool ne hagyd, hogy ide süllyedjenek a játékosaid” – sorjáznak az ilyen és ezekhez hasonló vélemények a liverpooli kommentmezőkben.

Szoboszlai Dominikkal kevesen elnézőbbek

Még a Szoboszlai mellett álló kevéske hozzászóló szavaiból is kitűnik, hogy csak az eddigi érdemei miatt nézik el neki a Manchester United-Liverpool rangadó végén történteket:

„Ő az egyetlen, aki ezt megeheti”;

„Szoboszlait az ilyen dolgai ellenére is szeretjük” – szólnak az ilyen, megengedőbb kritikák.