Szoboszlai Dominik gólja most kevés volt, Liverpoolban sem ezt várták

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 18:33
Szoboszlai klasszisa sem volt elég a pontszerzéshez. Ötgólos mérkőzést hozott a Manchester United-Liverpool rangadó.

Egyetlen magyar játékossal kezdte meg a Manchester United-Liverpool rangadót Arne Slot együttese. Kerkez Milos zsinórban harmadszor is csupán a kispadon kapott helyet, akárcsak Pécsi Ármin, míg Szoboszlai Dominik az első perctől kezdve a pályán volt. A mérkőzés a bronzérem szempontjából kulcsfontosságúnak ígérkezett, ám a címvédő számára nem indult jól a találkozó.

Szoboszlai Dominik gólt és gólpasszt szerzett a Manchester United-Liverpool rangadón Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

A hazaiak rögtön a kezdőrúgás után nekiestek a Poolnak, aminek meg is lett az eredménye. A 6. percben egy szögletet követően Matheus Cunha próbálkozott: első lövését még blokkolták, a második azonban Mac Allisteren megpattanva a hálóban kötött ki. A manchesteriek nem elégedtek meg ennyivel, a 14. percben egy beívelés után Bruno Fernandes fejelt középre, a kivetődő Woodman pedig Benjamin Sesko testére ütötte a labdát, amely a szlovénről a kapuja jutott. 

Manchester United-Liverpool: Szoboszlai Dominik főszereplő volt

A második játékrész teljesen más képet mutatott, mint az első félidő.

A 47. percben a United a félpályánál vesztette el a labdát, amire Szoboszlai Dominik azonnal lecsapott. Senki sem lépett ki rá, így a magyar középpályás betört a tizenhatoson belülre, majd ballal a bal alsó sarokba lőtt.

Az 56. percben egy újabb pontatlan hazai passz után ismét a magyar válogatott csapatkapitányához került a labda, aki Cody Gakpót hozta helyzetbe, a támadó pedig közelről egyenlített. 

Néhány perccel később Szoboszlai kis híján megszerezte a második gólpasszát is, ám a hazaiak kapusa bravúrral hárított egy beívelést követően. A 77. percben már a Manchester United veszélyeztetett: egy rövid felszabadítás után Mainoohoz került a labda, aki a tizenhatos vonaláról kilőtte a jobb alsót.

Ezzel a vereséggel a Liverpool három fordulóval a bajnokság vége előtt hat pontos hátrányba került a harmadik helyezett Manchester United mögött. Ugyanekkora a Vörösök előnye az utolsó BL-indulást érő helyen.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
