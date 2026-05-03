Szoboszlai Dominik széttárta a karját, semmi újat nem tudott mondani

Szoboszlai Dominik a legjobb volt csapatában, gólt szerzett, gólpasszt adott, mégsem örülhetett a Manchester United-Liverpool találkozó után. A hazaiak 3-2-re nyertek, s a dobogó harmadik fokán hat ponttal előzik meg a negyedik Poolt. Szoboszlai Dominik érthetően nem volt boldog a lefújás után.

Szoboszlai Dominik jó játéka pontot sem ért Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

A magyar játékos a Sky Sportsnak adott interjút, s rákérdeztek a jövőjére is - írja a Magyar Nemzet. A középpályás szerződése ugyan 2028-ig él, azonban ő hosszabbítana, ezzel is kialkudva magának magasabb fizetést.

Először is, nem a következő szezonra koncentrálok, hanem hátralévő három mérkőzésre. A következő szezonban a Bajnokok Ligájában akarunk játszani, mert oda tartozunk, de majd meglátjuk, mi lesz a jövőben.

- mondta Szoboszlai, aki tehát kitérő választ adott.

Szoboszlai Dominik legjobb szezonja

Egyértelmű, hogy a középpályás a legjobb liverpooli szezonját futja. Minden sorozatot figyelembe véve 13 gólt szerzett, 10 gólpasszt adott, s még három meccs hátra is van a bajnokságból.