Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Dezső névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Váratlan fordulat, a Fradi kirúgta volna Robbie Keane-t?

robbie keane
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 23. 17:59
fradiborbély balázs
Úgy tudjuk, semmi esély nem volt az ír szakember maradására. Robbie Keane a bajnoki cím elvesztésébe bukhatott bele. 

Szombat délután vált hivatalossá, Robbie Keane nem marad a Ferencváros vezetőedzője. A klub a közleményben úgy fogalmazott, a tréner döntött a távozás mellett. A Bors megtudta, az edző semmiképp sem maradhatott volna, mivel az FTC-nél sem ragaszkodtak hozzá. Benne van a pakliban, hogy mindenképpen kirúgta volna edzőjét a Fradi.

Robbie Keane
Robbie Keane elbukta az aranyat és a kispadot is Fotó: AFP

A Ferencváros sorozatban hét bajnoki címet szerzett 2019 és 2025 között, egy hete azonban elveszítette a hazai trónt. A Győr megelőzte a Fradit az NB I-ben, ezt pedig nehezen bocsátották meg a klubvezetésben. A Bors úgy tudja, hogy Keane-t kirúgták volna, ha nem mond fel. A tréner abban a pillanatban veszítette el az állását, amikor a Fradi elbukta a bajnoki címet. Az edző tehát a döntésével megelőzte a vezetők lépését.

Robbie Keane után Borbély Balázs lehet a Fradi edzője

Egyelőre nem tudni, ki lesz a Ferencváros új mestere, azonban nagy esély van arra, hogy a Győrrel bajnoki címet ünneplő Borbély Balázs ülhet le a kispadra. Úgy tudjuk, hogy a Ferencváros szívesen látná a kispadján a felvidéki szakembert, aki egyelőre nem bólintott rá a zöld-fehérek ajánlatára. A Fradinál bíznak benne, hogy végül meggyőzik Borbély Balázst.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu