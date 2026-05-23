Váratlan fordulat, a Fradi kirúgta volna Robbie Keane-t?

Szombat délután vált hivatalossá, Robbie Keane nem marad a Ferencváros vezetőedzője. A klub a közleményben úgy fogalmazott, a tréner döntött a távozás mellett. A Bors megtudta, az edző semmiképp sem maradhatott volna, mivel az FTC-nél sem ragaszkodtak hozzá. Benne van a pakliban, hogy mindenképpen kirúgta volna edzőjét a Fradi.

Robbie Keane elbukta az aranyat és a kispadot is Fotó: AFP

A Ferencváros sorozatban hét bajnoki címet szerzett 2019 és 2025 között, egy hete azonban elveszítette a hazai trónt. A Győr megelőzte a Fradit az NB I-ben, ezt pedig nehezen bocsátották meg a klubvezetésben. A Bors úgy tudja, hogy Keane-t kirúgták volna, ha nem mond fel. A tréner abban a pillanatban veszítette el az állását, amikor a Fradi elbukta a bajnoki címet. Az edző tehát a döntésével megelőzte a vezetők lépését.

Robbie Keane után Borbély Balázs lehet a Fradi edzője

Egyelőre nem tudni, ki lesz a Ferencváros új mestere, azonban nagy esély van arra, hogy a Győrrel bajnoki címet ünneplő Borbély Balázs ülhet le a kispadra. Úgy tudjuk, hogy a Ferencváros szívesen látná a kispadján a felvidéki szakembert, aki egyelőre nem bólintott rá a zöld-fehérek ajánlatára. A Fradinál bíznak benne, hogy végül meggyőzik Borbély Balázst.