Robbie Keane vágya nem teljesült, szörnyű helyzetbe került a Fradi

A keddi meccs előtt ellentétes vágyakat fogalmazott meg a két csapat edzője. A Fradi mestere, Robbie Keane természetesen azt mondta, hogy szeretné kapott gól nélkül zárni a budapesti meccset, míg a vendégek főnöke, Gurban Gurbanov azt tartotta fontosnak, hogy gólt, gólokat szerezzenek. Nos, Keane vágya nem teljesült, eközben Gurbanov sajnos maximálisan elégedett lehet.

Varga Barnabás góljával még a Fradi vezetett Fotó: Tumbász Hédi

Az első félidő 29. percében a Fradi szerezte meg a vezetést, Makreckis adott be, Varga Barnabás 16 méterről úgy vette át a labdát, hogy azzal lerázta védőjét, és jobbal a bal alsó sarokba zúdította a labdát. Klasszis megoldás volt, olyan gól, amire a topligákban is elégedetten csettintenének. Sajnos a szünet után egyenlített a Qarabag, az 50. percben Jankovic 20 méterről laposan a kapu bal oldalába lőtt.

Hátrányba került Budapesten a Fradi Fotó: Tumbasz Hédi

A 67. percben már a vendégek vezettek, egy szöglet után Medina négy méterről estében a léc alá emelt. Az utolsó 20 percben a Fradi az egyenlítést hajszolta, de nem sikerült a kapuba találni. Sőt, öt perccel a vége előtt a Qarabag növelte az előnyét, Qurbanly középen kiugrott és két ferencvárosi védő között 16 méterről a jobb alsóba lőtt. Az azeri vendégcsapat 3-1-re nyert.

A Fradi a visszavágón javíthat

A visszavágót jövő szerdán rendezik. A párharc győztese a BL alapszakaszában szerepelhet, míg a vesztes az Európa-ligában folytatja.