Semmiből az elitbe: Tóth Alex lefőzte a magyar futball legendáit

Egy éve ilyenkor Tóth Alex még azon iparkodott, hogy meggyőzze Robbie Keane vezetőedzőt: a 2025 tavaszi szezonban számítson rá a Ferencváros proficsapatában. Azóta előbb a bajnok és Európa-liga-főtáblás Fradi alapemberévé és 9-szeres magyar válogatottá nőtte ki magát; a becsült piaci értéke az 53-szorosára (150 ezerről 8 millió euróra, azaz 3 milliárd forintra) ugrott; és immár a Bournemouth játékosa. Az angol Premier League „sztárcsináló” klubja fixen 12 millió eurót (4,6 milliárd forint) fizetett érte – ennek a negyedére még pluszban, a teljesítményétől függő bónuszok formájában számíthat az FTC –, amellyel egy csapásra berobbant a valaha legdrágábban elkelt magyar futballisták toplistájára.

Tóth Alexnél többet eddig csak négy magyar labdarúgóért fizettek többet

Fotó: AFC Bournemouth

A bournemouth-i szerződése egyelőre az örökranglista 8. helyére repítette Tóth Alexet, de ha a további 3 millió euróra rúgó bónuszok is realizálónak, akkor a 6. lehet.

Tóth Alex a semmiből ugrott a top 10-be

Már most is megelőzi például Détári Lajost vagy éppen Szalai Ádámot.

Előtte pedig Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Dzsudzsák Balázs egyaránt két-két átigazolásával szerepel, így ha személyenként vizsgáljuk, Tóth valójában máris a valaha volt 5. legdrágábban megvett focistánk.

A legdrágább magyar labdarúgók: Szoboszlai Dominik (2023, RB Leipzig–Liverpool): 70 millió euró (27 milliárd forint) Kerkez Milos (2025, Bournemouth–Liverpool): 46,9 millió euró (18,1 milliárd forint) Szoboszlai Dominik (2021, Red Bull Salzburg–RB Leipzig): 36 millió euró (13,9 milliárd forint) Kerkez Milos (2023, AZ Alkmaar–Bournemouth): 20,47 millió euró (7,9 milliárd forint) Dzsudzsák Balázs (2012, Anzsi Mahacskala–Dinamo Moszkva): 19 millió euró (7,3 milliárd forint) Dzsudzsák Balázs (2011, PSV Eindhoven–Anzsi Mahacskala): 14 millió euró (5,4 milliárd forint) Szalai Attila (2023, Fenerbahce–Hoffenheim): 12,3 millió euró (4,7 milliárd forint) Tóth Alex (2026, FTC–Bournemouth): 12 millió euró (4,6 milliárd forint)* Détári Lajos (1988, Eintracht Frankfurt–Olimpiakosz Pireusz): 8,7 millió euró (3,4 milliárd forint)** Szalai Ádám (2013, Mainz–Schalke): 8 millió euró (3,1 milliárd forint) * Tóth ára teljesítményfüggő bónuszokkal további 3 millió euróval (1,2 milliárd forint) nőhet. **Détárit '88-ban még 17,8 millió nyugatnémet márkáért vette meg a görög sztárklub (a márka értékét számították át a mai euróra), de az akkori összeg egészen mást jelentett, mint manapság: Diego Maradona és Ruud Gullit mögött ezzel Détári volt a világ harmadik legdrágább futballistája. (Forrás: Transfermarkt)

Az egyik legkomolyabb topligás karriert befutott légiósunk csak a 20. az örökranglistán. Gulácsi Pétert a RB Leipzig még német másodosztályú csapatként vette meg 2015-ben 3 millió euróért (1,2 milliárd forint) az osztrák testvércsapat Red Bull Salzburgtól. A klublegendává lett magyar kapus azóta is hűen szolgálja a vele azóta Bajnokok Ligája-elődöntőig, Német Kupa-győzelmekig és Bundesliga-dobogókig jutott lipcsei klubot. Pedig a legjobb időszakában Premier League-, Serie A- és más német élklubok is a fenti összegnél jóval többet adtak volna érte.