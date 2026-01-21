Semmiből az elitbe: Tóth Alex lefőzte a magyar futball legendáit

Egy éve ilyenkor Tóth Alex még azon iparkodott, hogy meggyőzze Robbie Keane vezetőedzőt: a 2025 tavaszi szezonban számítson rá a Ferencváros proficsapatában. Azóta előbb a bajnok és Európa-liga-főtáblás Fradi alapemberévé és 9-szeres magyar válogatottá nőtte ki magát; a becsült piaci értéke az 53-szorosára (150 ezerről 8 millió euróra, azaz 3 milliárd forintra) ugrott; és immár a Bournemouth játékosa. Az angol Premier League „sztárcsináló” klubja fixen 12 millió eurót (4,6 milliárd forint) fizetett érte – ennek a negyedére még pluszban, a teljesítményétől függő bónuszok formájában számíthat az FTC –, amellyel egy csapásra berobbant a valaha legdrágábban elkelt magyar futballisták toplistájára.
A bournemouth-i szerződése egyelőre az örökranglista 8. helyére repítette Tóth Alexet, de ha a további 3 millió euróra rúgó bónuszok is realizálónak, akkor a 6. lehet.
Már most is megelőzi például Détári Lajost vagy éppen Szalai Ádámot.
Előtte pedig Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Dzsudzsák Balázs egyaránt két-két átigazolásával szerepel, így ha személyenként vizsgáljuk, Tóth valójában máris a valaha volt 5. legdrágábban megvett focistánk.
* Tóth ára teljesítményfüggő bónuszokkal további 3 millió euróval (1,2 milliárd forint) nőhet.
**Détárit '88-ban még 17,8 millió nyugatnémet márkáért vette meg a görög sztárklub (a márka értékét számították át a mai euróra), de az akkori összeg egészen mást jelentett, mint manapság: Diego Maradona és Ruud Gullit mögött ezzel Détári volt a világ harmadik legdrágább futballistája.
(Forrás: Transfermarkt)
Az egyik legkomolyabb topligás karriert befutott légiósunk csak a 20. az örökranglistán. Gulácsi Pétert a RB Leipzig még német másodosztályú csapatként vette meg 2015-ben 3 millió euróért (1,2 milliárd forint) az osztrák testvércsapat Red Bull Salzburgtól. A klublegendává lett magyar kapus azóta is hűen szolgálja a vele azóta Bajnokok Ligája-elődöntőig, Német Kupa-győzelmekig és Bundesliga-dobogókig jutott lipcsei klubot. Pedig a legjobb időszakában Premier League-, Serie A- és más német élklubok is a fenti összegnél jóval többet adtak volna érte.
