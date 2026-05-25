„Az a legnagyobb félelmünk, hogy mi lesz a gyermekünkkel, ha velünk valami történik” – még az orvosok sem tudják, hogy mi a baja a 10 éves Emesének

Emese 2016. augusztus 3-án született. Eleinte úgy tűnt, hogy teljesen egészséges, de rövid időn belül kiderült, hogy valami nagyon nincs rendben. A kislány nem tudott enni. Édesanyja hiába próbálta szoptatni, cumisüvegből és fecskendővel sem sikerült megetetni, mert a szopó- és nyelőreflexe nem működött megfelelően. A kislány azóta sem tud szájon át táplálkozni, két hónapos kora óta a gyomrából kivezetett szondán keresztül táplálják. Az évek alatt egyre több probléma jelentkezett, de az orvosok még mindig nem tudják a diagnózist. Emese mindössze hét napos volt, amikor jelentkezett az első görcsrohama. Később az EEG-vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy epilepsziás. A kórházban töltött első hetek alatt az orvosok folyamatosan figyelték a véroxigénszintjét, ami sokszor veszélyesen alacsonyra csökkent. Egy hónapos korában a szülőket azzal fogadta az orvos, hogy azonnali légcsőmetszésre van szükség, mert fennáll a fulladás veszélye. Azóta Emese a légcsövébe helyezett kanül segítségével lélegzik. A család mindennapjait ez határozza meg leginkább, hiszen a légcsőben gyakran képződik váladék, amit speciális géppel kell leszívniuk.

Emese 1 hónapos kora óta egy kanül segítségével lélegzik

Az évek során újabb és újabb problémák derültek ki. A fül-orr-gégészeten közepes fokú halláscsökkenést állapítottak meg nála, az ortopédiai vizsgálatok során pedig kiderült, hogy a lábait nem lehet teljesen kinyújtani, ráadásul a bal lába több, mint két centiméterrel rövidebb a jobbnál. Emiatt a jövőben műtétek várnak rá. A neurológusok az epilepszia mellett számos idegrendszeri eltérést is találtak nála: problémák vannak az izomtónusával, a mozgásszabályozással, a figyelmi működéssel és a prekognitív funkciókkal is. Emese jelenleg önállóan csak forogni tud, ülni is csupán rövid ideig képes, a kezét alig tudja használni és értelmileg is jelentősen elmarad a korosztályától. Mindezek ellenére az orvosok még ma sem tudják pontosan, mi okozza a tüneteket.

A genetikai vizsgálatok továbbra sem hoztak eredményt. Megmondták a genetikusok, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint nem tudják megmondani, hogy mi baja van

– mondta a Borsnak az édesanya, Sándor-Havasi Zsuzsanna. A család minden követ megmozgat, azonban eddig az itthoni és külföldi vizsgálatok egyike sem vezetett eredményre.