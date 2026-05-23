Itt a hivatalos bejelentés, Robbie Keane távozik a Fraditól

Robbie Keane úgy döntött, elhagyja a Ferencvárost. Erről számolt be a klub hivatalos honlapja, ezzel immár végleges mindaz, amit péntek reggel óta szinte mindenki tényként kezelt. Az ír szakember távozik az FTC-től.
A klub kétmondatos felvezetővel kürtölte világgá a hírt:
- írta az FTC, majd az oldal sorolta Keane eredményeit. Az edzővel az első évben bajnoki címet és kupaezüstöt, idén bajnoki ezüstöt és kupaaranyat nyertek a zöld-fehérek.
Emellett idén bejutott a gárda az Európa-liga nyolcaddöntőjébe.
A tavaly januárban érkező tréner csütörtökön Kubatov Gáborral ült le egyeztetni, az FTC elnöke ekkor vázolta a következő időszak terveit, lehetőségeit. Az Index szerint az edző kijelentette, ebben a projektben már nem kíván részt venni, ezért Robbie Keane felmondott.
