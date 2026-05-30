Testközelből a világ legszerényebb aranylabdása, aki mindent az édesanyjának köszönhet

Ousmane Dembélé úgy ült a budapesti Bajnokok Ligája-döntő pénteki sajtótájékoztatóján, mintha nem is ő lenne a világ jelenlegi legnagyobb futballsztárja. Szerény, visszafogott, átlagos srác benyomását keltette, mentes mindattól a külsőségtől, és harsány viselkedéstől, ami a korábbi aranylabdások zömét jellemezte. Őt nézve az járt az ember eszében, hogyan maradhat valaki ennyire emberi egy olyan világban, amely folyamatosan sztárt akar csinálni belőle?

Ousmane Dembélé tavaly elnyerte az Aranylabdát Fotó: George Wood - UEFA

Inkább tűnt zavarban lévő fiúnak, mint világsztárnak. Halk volt, nem kereste a figyelmet, türelmesen minden kérdést végig hallgatott, és igyekezett átgondolt, hosszabb válaszokkal szolgálni - és mintha ő is érezte volna, hogy magyarázatot kell adnia a minden pózt nélkülöző természetességére.

"Az Aranylabda nem igazán változtatta meg azt, aki vagyok, vagy a játékomat - mondta Dembélé Budapesten. - Tudom, hogy nagyobb a felelősségem, mióta a Paris Saint-Germainhez érkeztem, és igyekszem jól teljesíteni a pályán, legyen szó ilyen nagy vagy kisebb mérkőzésekről. Nem változott a vágyam vagy a sikeréhségem, ugyanúgy trófeákat akarok nyerni ezzel a klubbal, a stábbal és a kerettel. Csak erre tudok gondolni. Az egyéni trófeák sok figyelmet kapnak, de a csapat a legfontosabb. Nyerjünk a PSG-vel, tegyük boldoggá a szurkolóinkat és az egész klubot. Semmi más nem számít."

Mindent az édesanyjának köszönhet Ousmane Dembélé Fotó: Pool

A modern futball tele van gondosan felépített szupersztárokkal. Dembélé más, aranylabdás, Bajnokok Ligája-győztes ikon, de közben megmaradt visszahúzódó, hétköznapi figurának. Magyarországon azt szoktuk mondani, tudja, honnan jött. Márpedig Dembélé rögös úton jutott el idáig. A mai napig szoros kapcsolatban áll édesanyjával, Fatimatával, aki egyedülálló szülőként nevelte fel őt és testvéreit, miután férje elhagyta őket. Az asszony hatalmas áldozatokat hozott, és elkötelezetten támogatta fia szakmai fejlődését.

A normandiai Évreux-ban töltött kezdeti időszakban Fatimata több munkát is vállalt, fáradhatatlanul dolgozott, hogy finanszírozza fia iskoláztatását, és órákat töltött azzal, hogy elkísérte az edzésekre.

Amikor Ousmane Dembélé tehetsége nyilvánvalóvá vált, édesanyja részt vett a klubokkal folytatott, komoly tétre menő tárgyalásokban, hogy megvédje a fia érdekeit. Így nem véletlen, amikor a PSG csatára tavaly szeptemberben átvette az Aranylabdát, könnyekig meghatódott, és megköszönte édesanyjának, hogy támogatta karrierjét. Ma már Dembélé gondoskodik a mamáról ugyanazzal az odaadással.

Anyámnak szeretnék köszönetet mondani. Mindig mellettem álltál, mama. Még akkor is, amikor a világ elhagyott, anyám mellettem maradt. Nem akartam sírni, de amint elkezdtem beszélni a családomról, azokról az emberekről, akik mindig mellettem álltak, elszabadultak a könnyeim, és nem tudtam visszatartani őket

- mondta a francia támadó, miután átvette az Aranylabdát.