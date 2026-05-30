"Az egyik baba beesett a lábtérbe" - BMW-jük anyósülésén hozta világra ikreit a családanya

Egy BMW X3 típusú terepjáró anyósülésének lábterében hozta világra ikreit az a fiatal édesanya, akinek szülése hirtelen, váratlanul, mindössze hét nappal a tervezett császármetszése előtt indult be. A 28 éves Chloe Weston és párja, Adrian Bradbury épp hazafele tartott, amikor elfolyt a magzatvíz. Azonnal kórházba indultak, azonban dugóba kerültek, ami miatt az akkor már kétgyermekes anya tudta és érezte, nem fognak időben beérni és igaza lett. Mitöbb, mire párja félreállt az autóval, mindössze 20 perccel az első fájások után, első ikergyermeke már meg is született. Őt egy perccel később követte testvére.

BMW-jükben utazva szülte meg ikreit az anya. Fotó: X

BMW-jükben utazva szülte meg ikreit az anya

A sokkoló eset 2025 novemberében történt. Koah és Kyro szerencsére teljesen egészségesen, nagyon "könnyen" jött a világra. A mentők kiérkezéséig egy rózsaszín takaróba bugyolálva tartották őket melegen, amit egy idegen adott akkor nekik.

Az egyik ikret már megszültem, mire félreálltunk, de ő beesett a lábtérbe. Mire a párom visszajött a rendőrökkel, addigra már a másik ikret is megszültem. Nagyjából 30 perc telt el a fájások kezdetétől a szülésig. Én magam fogtam meg, majd tettem őket a mellkasomra. Teljes sokkban voltam, de nagyon könnyű szülés volt, hallgattam a testemre. Sokkal jobb élmény volt, mint egy kórházi környezetben

- emlékezett vissza Chloe, aki újszülöttjei mellett egy hatévesnek és kétévesnek a boldog édesanyja. Tervezett császármetszésére azért lett volna szükség, mert az egyik iker farfekvéses, míg a másik harántfekvéses volt. Épp ezért akkor is orvosi vizsgálatról tartottak haza, amikor hirtelen elfolyt a magzatvíz.

Egyáltalán nem számítottam rá, hogy azon a napon megindul a szülés. Aggódtam, mert az egyik baba farfekvéses volt, a másik harántfekvéses, és fogalmam sem volt, hogyan fogom megszülni őket. El sem hittem, mi történik. Olyan volt az egész, mint egy örvény. Még a kórházi táska sem volt összepakolva, ezért gyorsan haza kellett rohanni. Onnan a kórházba indultunk, de dugóba kerültünk és a fájások csak erősödtek. Nem volt más választásom, nyomnom kellett. Az egész néhány perc alatt történt. Délután 16.52-kor kezdődtek a fájások és 17.30-kor és 17.31-kor már meg is szültem őket.

Míg Chloe a BMW anyósülésén ülve fogta az ikreket, addig Adrian mentőt hívott és közben pánikolva kérdezgette, minden rendben van-e. Végül a kiérkező mentősök őt és az ikertestvéreket külön mentőautókkal vitték kórházba, ahol egy héten át tartották bent őket megfigyelésen.

Egy nappal az eredetileg tervezett császármetszésem előtt engedtek haza, ami nagyon szürreális volt

- idézte őt a Mirror.