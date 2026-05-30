Ebola-vészhelyzet: lehet-e globális járvány? – Dr. Rusvai Miklós válaszol!

Újra az ebola miatt aggódik a világ, miután a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában rohamosan terjedni kezdett a vírus egyik legveszélyesebb változata, az úgynevezett Bundibugyo-törzs. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy erre a variánsra jelenleg sem vakcina, sem célzott gyógyszer nem áll még rendelkezésre. Bár több kutatócsoport szakemberei is dolgoznak egy ellenszer fejlesztésén, de az még hónapokig nem lehet széles körben elérhető. Addig a járvány megfékezését főként karanténnal próbálják majd megoldani.

Az Ebola-víruscsaládba tartozó Bundibugyo vírus ellen jelenleg nincs vakcina. A WHO okkal aggódik. Fotó: Artem Podrez / Pexels (illusztráció)

Már a WHO is kongatja a vészharangot az ebola-járvány miatt

A WHO a térségben tapasztalható kockázatot a „nagyon magas” kategóriába sorolta. Már az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) is fokozott figyelemmel követi az eseményeket. A szakértők szerint ráadásul a valós fertőzésszám jóval magasabb lehet a hivatalos adatoknál, hiszen a térségben zajló fegyveres konfliktusok és az összeomlott egészségügyi ellátás miatt sok megbetegedéses eset rejtve maradhat.

Háború, éhezés és káosz: így terjed a vírus! A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén évek óta fegyveres összecsapások, fosztogatások és humanitárius válság nehezíti meg a mindennapokat. Ezért sok településre az orvosok és segélyszervezetek is csak nehezen jutnak el, így pedig a fertőzöttek jelentős része ellátás nélkül maradhat. A szakemberek szerint éppen ez az egyik legnagyobb akadálya annak, hogy megfékezzék az ebolát.

A szakértők szerint ugyanakkor egyelőre nincs okunk pánikra nekünk Európában, bár az afrikai helyzet valóban rendkívül súlyos.

Dr. Rusvai Miklós virológus szerint a következő hetek kulcsfontosságúak lehetnek abból a szempontból, hogy sikerül-e megakadályozni a járvány további terjedését. Fotó: Markovics Gábor / Ripost

Eddig szerencsére a betegség exportja nem történt meg abból a régióból

– mondta lapunknak. A virológus szerint Európának jelenleg elsősorban azokra kell figyelnie, akik az érintett térségekből térnek vissza:

aki ebben a régióban dolgozott vagy turistáskodott, az hazatérés után fokozottan ügyeljen a tünetekre

– fogalmazott.