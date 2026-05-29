Szoboszlai és Dzsudzsák egy helyen bukkant fel a BL-döntő előtt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 21:40
Világsztárok, tomboló közönség és Szoboszlai-láz. Már a szombati PSG-Arsenal BL-döntő előtt is a futballé volt a főszerep Budapesten.

Péntek délután rendezték meg az Ultimate Champions Legends Tournamentet, vagyis a legendák tornáját a Papp László Sportarénában. A másnapi BL-döntőre hangolva a sportág korábbi ikonjai léptek pályára több ezer szurkoló előtt a Puskás Aréna szomszédságában. Luis Figo, Ivan Rakitic és Cafu csapatai mellett egy magyar válogatott legendákból álló együttes is szerepelt Juhász Roland vezetésével. A hazai gárdában például Torghelle Sándor és Gera Zoltán is helyet kapott, végül pedig Dzsudzsák Balázs is csatlakozott a csapathoz – igaz, csak edzőként –, annak ellenére, hogy előzetesen nem szerepelt a keretben. A lelátón pedig Szoboszlai Dominik feltűnése váltott ki óriási lelkesedést.

A BL-döntő előtt a legendák is pályára léptek Budapesten Fotó: Jurij Kodrun - UEFA

Torghelle vitte a prímet a BL-döntő előtt

A csapatok bevonulásakor a Papp László Sportaréna közönsége igazán kitett magáért: 

a külföldi világsztárokat hatalmas taps fogadta, ám a világbajnokok és BL-győztesek jelenlétében is Torghelle Sándor kapta a legnagyobb ovációt.

A pályán ugyan nem vérre menő csatákat vívtak a legendák, de egy pillanatig sem hiányzott a győzni akarás és természetesen a jókedv sem.  A játékosok szemmel láthatóan élvezték az délutánt, és mindent megtettek azért, hogy szórakoztassák a közönséget. 

A mérkőzések közben és után a szerencsés szurkolók aláírásokat és közös fotókat is szerezhettek, a futballisták pedig készségesen időt szakítottak a rajongókra.

Szoboszlai a lelátón

Szoboszlai Dominik már viszonylag korán megjelent az arénában, és valahányszor feltűnt a kivetítőn, hatalmas üdvrivalgás söpört végig a lelátókon. A Liverpool magyar sztárja a pálya mellől figyelte az eseményeket, egyszer még a labda is kipattant hozzá. 

A válogatott csapatkapitánya később a nézőkhöz is odament, rengeteg aláírást osztott ki, a legelső sorokban ülők pedig szinte egymást túlkiabálva sikítozták a nevét egy fotó reményében.

A tornát végül a Barcelonával 2015-ben Bajnokok Ligáját nyerő Ivan Rakitic csapata nyerte, míg az ezüstérem a magyar csapatnak jutott. Juhász Roland együttese az elődöntőben a címvédő Luis Figo csapatát búcsúztatta.

Az éremátadás előtt a játékosok mosolyogva pacsiztak össze a pályán, és egyértelmű volt: nemcsak a közönség, hanem maguk a főszereplők is remekül érezték magukat ezen a futballünnepen.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
