Összeszorul a szív: halálos buszbaleset után, kísértetként jelent meg a zokogó kisfiú

Egy netező arról számolt be, hogy még 2005 októberében, amikor 15 éves volt, a családjával egy Esso benzinkút feletti lakásban laktak a norvégiai Bostrakban. Egy éjjel nagyon élénk álma volt, majd az egész élete kísérteties fordulatot vett.

A gyermek kísértete egy halálos buszbaleset kapcsán kérhetett segítséget.

A síró kísértet története

Mint elárulta, az álom egy kis szőke fiúról szólt, aki nyolc-kilenc éves lehetett, és a nappalijukban sírt. Csíkos pólót viselt, a mellkasának közepén egy ezüst csillaggal, és amikor az álmodót meglátta, beszélni kezdett...

Norvég vagyok, ezért értettem, mit mond, főleg azt, hogy »buszbaleset«. Folyton az Esso kútra mutogatott lefelé. Felébredtem (október 31. volt), teljesen meg voltam győződve arról, hogy egy busz bele fog csapódni a benzinkútba. Mindent elmeséltem anyámnak és apámnak az álomról, de apám csak annyit mondott, hogy szedjem össze magam, rémálmok előfordulnak. Ettől persze nem múlt el a szorongásom. Minden buszról, ami megállt csomagot szállítani, azt hittem, neki fog menni az épületnek. De semmi nem történt.

Azonban még aznap este a testvéreivel lementek a kútra nassolnivalót venni egy horrorfilm-maratonhoz, ahol meglátta egy újság főcímét: „Buszbaleset Tenerifén”, a tragédia pedig éppen 30-án történt. A képen egy busz állt egy Shell benzinkút előtt.

Természetesen megvettem az újságot, mert egy svéd turistabuszról volt szó, amely lesodródott az útról Tenerifén, nem messze a repülőtértől, 28 emberrel a fedélzetén. A tragédiában egy norvég idegenvezető meghalt.

A cikkben egy fotó is szerepelt két szőke kisfiúról, akik a baleset után sírtak. Az egyikük nagyon fiatal volt, 8 vagy 9 éves, csíkos pólóban, középen egy csillagmintával. Szinte csodával határos, de túlélte a balesetet.

Mit gondolsz, a fiúcska talán segítséget akart kérni? A posztoló máig nem talál magyarázatot a történtekre, ugyanakkor megjegyezte, a kísértethistóriát nem tudja kiverni a fejéből, pedig azóta sem történt vele hasonló - írja a Buzzfeed.