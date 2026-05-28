Sör 2000, szendvics 3000 forint, erre számíts a Hősök terén a BL-fesztiválon

Csütörtökön délelőtt 10 órakor nyitotta meg kapuit a Hősök terén a BL-döntőt felvezető rendezvény, a május 31-ig ingyenesen látogatható Bajnokok Fesztiválja (Champions Festival). A szombati Paris Saint-Germain-Arsenal finálét megelőző programsorozat azonnal tömegeket vonzott.
A szurkolókat rengeteg ügyességi játék, focis program, élő szórakoztató műsor várja a helyszínen, ahol természetesen bőven van lehetőség vásárlásra is – legyen szó ételről, italról, vagy a Bajnokok Ligájához köthető ajándéktárgyakról.
Egy korsó sörért 2000 forintot, az alkoholmentesért 1400-at kérnek.
A visszaváltható műanyag repohárért 770 forintot kell fizetni, igaz, ennek az ára a QR-kód révén könnyedén visszatéríthető. Ételekből rengeteg félét árulnak, az egyszerűbb szendvics 3 000 forintért kapható, de egy tartalmasabb box ára már súrolja a 10 000 forintot - írja az Origo.
A Bajnokok Ligája hivatalos ajándéktárgyai közül a szurkolói sálért 11 000 forintot kérnek el, a BL-döntős labda 58 000 forintba kerül, míg a szurkolói mez 29 000 forintért kapható.
A PSG-Arsenal BL-döntőt szombaton 18 órától játsszák.
