"Gyermekként erről álmodsz" – exkluzív interjút adott a Borsnak a világsztár a szombati budapesti BL-döntő előtt

Szombaton este 18 órától a Puskás Arénában játsszák a PSG-Arsenal Bajnokok Ligája-döntőt. A fináléra már korábban megkezdődött a hangolódás, hiszen a szervezők csütörtöktől színes programokkal várták a futball szerelmeseit a Hősök terén kialakított szurkolói zónában. A rendezvényen az Arsenal egykori futballistája, Ashley Cole is részt vett. Az egykori balhátvéd 2002-ben és 2004-ben bajnoki címet ünnepelhetett az Ágyúsokkal, majd 2010-ben a Chelsea játékosaként ismét felért Angliában csúcsra, majd rá két évre a Bajnokok Ligáját is megnyerte a Kékekkel. A 107-szeres angol válogatott futballista a Borsnak adott exkluzív interjújában elismerően beszélt Budapestről és a magyar szurkolókról, emellett azt is elárulta, mire számít a BL-fináléban.
"Azt hiszem, először járok Magyarországon. Lehet, hogy korábban játszottam itt az angol válogatottal, ebben nem vagyok teljesen biztos, de most először van alkalmam igazán körülnézni és felfedezni ezt a gyönyörű várost. Nagyon tetszik, fantasztikus hely" – nyilatkozta lapunknak Ashley Cole, aki sem az angol válogatottal, sem pedig a klubjaival nem járt a Budapesten. Elbűvölőnek találja a magyar fővárost. "Szerdán érkeztem, este elmentem egy étterembe, de magyar ételeket még nem próbáltam. A város viszont gyönyörű, tiszta, az emberek kedvesek, a látványosságok és az épületek lenyűgözőek. Minden nagyon pozitív."
A Hősök terén csütörtökön megrendezett Foci–Kézi Challenge sztárvendége Ashley Cole volt. Az egykori kiváló balhátvéd az angol válogatottal a 2002-es, a 2006-os és a 2010-es világbajnokságon is pályára lépett. A korábbi klasszist hatalmas lelkesedéssel fogadták a szurkolók, akik folyamatosan a nevét skandálták, miközben Cole készségesen osztogatott autogramokat és közös fotókat készítettek vele.
Tudom, hogy Magyarországon hatalmas a futball iránti szenvedély, és a magyar szurkolók az egész világ futballját figyelemmel követik. Mindig jó érzés új országokba ellátogatni, időt tölteni más kultúrákban. Nagyon élveztem a fogadtatást és az elismerést
– fogalmazott a korábbi kiváló labdarúgó, aki 2012-ben maga is átélhette, milyen érzés magasba emelni a Bajnokok Ligája trófeáját.
"Ezt lehetetlen szavakkal leírni. Gyerekként néztem ezt az ikonikus serleget, láttam, ahogy a világ legnagyobb játékosai küzdenek érte. Ez egy olyan érzés, amit nem lehet igazán átadni. Gyermekként erről álmodsz, ezért dolgozol egész életedben. Amikor végül a kezedbe veheted és a saját szurkolóid előtt emelheted a magasba, az egyszerűen hihetetlen" – árulta el Ashley Cole, aki kifejtette, mit vár az ide budapesti BL-döntőtől.
"Nehéz megjósolni. Nagyon várom a találkozót, hiszen két kiváló csapat csap össze, amelyek megnyerték a saját bajnokságukat, és most Európa egyik legnagyobb trófeájáért harcolnak. Bármi megtörténhet. Ha az Arsenal megőrzi a jelenlegi lendületét, akár nyerhet is, ugyanakkor a PSG rendkívül erős, és címvédőként érkezik. Tényleg nehéz megmondani, melyikük lesz a győztes" – zárta az angol klasszis.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.