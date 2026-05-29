"Gyermekként erről álmodsz" – exkluzív interjút adott a Borsnak a világsztár a szombati budapesti BL-döntő előtt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 13:00
Számos világsztár feltűnt csütörtökön a Hősök terén a Bajnokok Fesztiválján. Köztük a 107-szeres angol válogatott labdarúgó Ashley Cole, aki interjút adott a Borsnak.
Szombaton este 18 órától a Puskás Arénában játsszák a PSG-Arsenal Bajnokok Ligája-döntőt. A fináléra már korábban megkezdődött a hangolódás, hiszen a szervezők csütörtöktől színes programokkal várták a futball szerelmeseit a Hősök terén kialakított szurkolói zónában. A rendezvényen az Arsenal egykori futballistája, Ashley Cole is részt vett. Az egykori balhátvéd 2002-ben és 2004-ben bajnoki címet ünnepelhetett az Ágyúsokkal, majd 2010-ben a Chelsea játékosaként ismét felért Angliában csúcsra, majd rá két évre a Bajnokok Ligáját is megnyerte a Kékekkel. A 107-szeres angol válogatott futballista a Borsnak adott exkluzív interjújában elismerően beszélt Budapestről és a magyar szurkolókról, emellett azt is elárulta, mire számít a BL-fináléban.

Ashley Cole futballtudása semmit sem kopott, a Hősök terén is megcsodálhatták a szurkolók Fotó: Tumbász Hédi

"Azt hiszem, először járok Magyarországon. Lehet, hogy korábban játszottam itt az angol válogatottal, ebben nem vagyok teljesen biztos, de most először van alkalmam igazán körülnézni és felfedezni ezt a gyönyörű várost. Nagyon tetszik, fantasztikus hely" – nyilatkozta lapunknak Ashley Cole, aki sem az angol válogatottal, sem pedig a klubjaival nem járt a Budapesten. Elbűvölőnek találja a magyar fővárost. "Szerdán érkeztem, este elmentem egy étterembe, de magyar ételeket még nem próbáltam. A város viszont gyönyörű, tiszta, az emberek kedvesek, a látványosságok és az épületek lenyűgözőek. Minden nagyon pozitív."

A Hősök terén csütörtökön megrendezett Foci–Kézi Challenge sztárvendége Ashley Cole volt. Az egykori kiváló balhátvéd az angol válogatottal a 2002-es, a 2006-os és a 2010-es világbajnokságon is pályára lépett. A korábbi klasszist hatalmas lelkesedéssel fogadták a szurkolók, akik folyamatosan a nevét skandálták, miközben Cole készségesen osztogatott autogramokat és közös fotókat készítettek vele.

Tudom, hogy Magyarországon hatalmas a futball iránti szenvedély, és a magyar szurkolók az egész világ futballját figyelemmel követik. Mindig jó érzés új országokba ellátogatni, időt tölteni más kultúrákban. Nagyon élveztem a fogadtatást és az elismerést

– fogalmazott a korábbi kiváló labdarúgó, aki 2012-ben maga is átélhette, milyen érzés magasba emelni a Bajnokok Ligája trófeáját.

"Ezt lehetetlen szavakkal leírni. Gyerekként néztem ezt az ikonikus serleget, láttam, ahogy a világ legnagyobb játékosai küzdenek érte. Ez egy olyan érzés, amit nem lehet igazán átadni. Gyermekként erről álmodsz, ezért dolgozol egész életedben. Amikor végül a kezedbe veheted és a saját szurkolóid előtt emelheted a magasba, az egyszerűen hihetetlen" – árulta el Ashley Cole, aki kifejtette, mit vár az ide budapesti BL-döntőtől

"Nehéz megjósolni. Nagyon várom a találkozót, hiszen két kiváló csapat csap össze, amelyek megnyerték a saját bajnokságukat, és most Európa egyik legnagyobb trófeájáért harcolnak. Bármi megtörténhet. Ha az Arsenal megőrzi a jelenlegi lendületét, akár nyerhet is, ugyanakkor a PSG rendkívül erős, és címvédőként érkezik. Tényleg nehéz megmondani, melyikük lesz a győztes" – zárta az angol klasszis.

Galéria: Ashley Cole volt a Bajnokok Fesztiválja egyik legnagyobb sztárja 

Galéria: Ashley Cole a Bajnokok Fesztiválján interjút adott a Borsnak
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
