"Gyermekként erről álmodsz" – exkluzív interjút adott a Borsnak a világsztár a szombati budapesti BL-döntő előtt

Szombaton este 18 órától a Puskás Arénában játsszák a PSG-Arsenal Bajnokok Ligája-döntőt. A fináléra már korábban megkezdődött a hangolódás, hiszen a szervezők csütörtöktől színes programokkal várták a futball szerelmeseit a Hősök terén kialakított szurkolói zónában. A rendezvényen az Arsenal egykori futballistája, Ashley Cole is részt vett. Az egykori balhátvéd 2002-ben és 2004-ben bajnoki címet ünnepelhetett az Ágyúsokkal, majd 2010-ben a Chelsea játékosaként ismét felért Angliában csúcsra, majd rá két évre a Bajnokok Ligáját is megnyerte a Kékekkel. A 107-szeres angol válogatott futballista a Borsnak adott exkluzív interjújában elismerően beszélt Budapestről és a magyar szurkolókról, emellett azt is elárulta, mire számít a BL-fináléban.

Ashley Cole futballtudása semmit sem kopott, a Hősök terén is megcsodálhatták a szurkolók Fotó: Tumbász Hédi

"Azt hiszem, először járok Magyarországon. Lehet, hogy korábban játszottam itt az angol válogatottal, ebben nem vagyok teljesen biztos, de most először van alkalmam igazán körülnézni és felfedezni ezt a gyönyörű várost. Nagyon tetszik, fantasztikus hely" – nyilatkozta lapunknak Ashley Cole, aki sem az angol válogatottal, sem pedig a klubjaival nem járt a Budapesten. Elbűvölőnek találja a magyar fővárost. "Szerdán érkeztem, este elmentem egy étterembe, de magyar ételeket még nem próbáltam. A város viszont gyönyörű, tiszta, az emberek kedvesek, a látványosságok és az épületek lenyűgözőek. Minden nagyon pozitív."

Ashley Cole 2012-ben megnyerte a BL-t

A Hősök terén csütörtökön megrendezett Foci–Kézi Challenge sztárvendége Ashley Cole volt. Az egykori kiváló balhátvéd az angol válogatottal a 2002-es, a 2006-os és a 2010-es világbajnokságon is pályára lépett. A korábbi klasszist hatalmas lelkesedéssel fogadták a szurkolók, akik folyamatosan a nevét skandálták, miközben Cole készségesen osztogatott autogramokat és közös fotókat készítettek vele.

Tudom, hogy Magyarországon hatalmas a futball iránti szenvedély, és a magyar szurkolók az egész világ futballját figyelemmel követik. Mindig jó érzés új országokba ellátogatni, időt tölteni más kultúrákban. Nagyon élveztem a fogadtatást és az elismerést

– fogalmazott a korábbi kiváló labdarúgó, aki 2012-ben maga is átélhette, milyen érzés magasba emelni a Bajnokok Ligája trófeáját.