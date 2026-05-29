Négyvégtag amputáció: Mélyaltatás után arra ébredt Vivien, hogy levágták a testrészeit

A TV2-ben láthatták a nézők annak a családanyának, Jakab-Abonyi Viviennek a megrázó, mégis példaértékű történetét, akinek egy rutinműtét után húsevő baktérium támadta meg a szervezetét. Vivi kálváriája valójában már évekkel ezelőtt, egy rosszindulatú melldaganattal kezdődött. Miután a fertőzés miatt négyvégtag amputáció kellett ahhoz, hogy megmentsék az életét, elképesztő akaraterejének köszönhetően ma már teljesen önálló, nyaralni jár és csodásan fest.

Négyvégtag amputáció: Rutinműtét után támadta meg a húsevő baktérium a családanyát

Fiai adták a hitet és az erőt a túléléshez annak a fiatal édesanyának, akinek egy rutinműtét után omlott össze a szervezete, és csak négyvégtag amputáció után maradhatott életben. Vivi testét húsevő baktérium fertőzte meg, ami miatt elvesztette a két lábát és a két kezét, csak így élhette túl. Azt hitte, már sosem lesz többé boldog. A fiatal édesanya azóta már teljesen önálló, nyaralni jár, festeni kezdett és ragyog.

Vivi néhány éve egy csomót fedezett fel a mellében, nem sokkal később kiderült, hogy mellrákja van. Átesett a szokásos kezeléseken: sugárterápiára járt, az egyik mellét részben eltávolították. Hormonterápiát a mai napig kell kapnia. Teljesen összeomlott. De ez még csak a kezdet volt.

Úgy éreztem, odalett a nőiességem. Közben kiderült, hogy egy méhnyakrák küszöbén vagyok, ezért ezt is műtéti úton kezelték. Többször kellett mennem műtétekre, mindig faragtak belőlem egy kicsit, csonkolgatták a méhszájamat

- mesélte a Borsnak Vivien.

Az igazi sorscsapás azonban az egyik rutinműtét után kezdődött, ami örökre megváltoztatta Vivi és családja életét. Az édesanya szervezetét a beavatkozás után húsevő baktériumként ismert Streptococcus pyogenes támadta meg. Egyik nap rosszul lett, innentől kezdve pedig drámai pillanatok követték egymást.

„Azt éreztem, hogy meg fogok halni”

Vivi a műtét utáni napokban már influenzaszerű tünetekkel küzdött, levertség és láz gyötörte. A dráma egy reggelen csúcsosodott ki, amikor a férjének el kellett indulnia dolgozni.

Mondtam neki, hogy ne menjen el, mert úgy érzem magam, mint aki mindjárt meg fog halni. Felhívtam édesanyámat is, akkor már olyan rosszul voltam, azt mondtam neki: Anya, én nem tudom, mi van velem, de én estére meghalok. Ez volt az utolsó mondatom hozzá és ahogy letettem a telefont, elkezdtem fulladni. Anyósom már megérkezett hozzánk, ő hívott segítséget

- emlékezett vissza a megrázó percekre Vivi.