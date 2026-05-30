Szörnyű buszbaleset történt a 6-os úton: teljes útzár

Fának ütközött, majd árokba hajtott egy autóbusz Pécs és Hird között, a 6-os főút 188-as kilométerszelvényénél. A járművön a vezetővel együtt összesen huszonnyolcan utaztak. A pécsi hivatásos tűzoltók a társhatóságokkal együttműködve teljes útlezárás mellett kezdték meg a helyszíni munkálatokat.
