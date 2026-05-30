Ritka betegségben szenved a fiatal nő: 15 másodperc alatt halálra éghet

Jennifer Broyden élete egy ritka, gyógyíthatatlan autoimmun betegség miatt gyökeresen megváltozott. A fiatal nőt immunrendszere ugyanis nem védi, hanem saját izmait és a bőrét támadja meg, emiatt extrém fényérzékenység alakult ki nála, amit ő csak „napallergiaként” emleget.

A napfény képes lenne őt megölni / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A bőröm szinte azonnal égni kezd, kiütések jelennek meg rajta, néha még fel is hólyagosodik

– mesélte Jennifer. Hozzátette:

Égő, szúró érzést tapasztalok az egész testemen, hamar hányingerem lesz, megszédülök, felmegy a pulzusom, és úgy izzadok, mintha túlmelegedne a testem.

15 másodperc alatt szét tudja őt égetni a nap

A tünetek ráadásul ijesztően gyorsan jelentkeznek:

Már 15-30 másodpercnyi napfény is elég ahhoz, hogy beinduljon ez a reakció.

A mesterszakos hallgatónál 2021-ben diagnosztizálták a dermatomyositist, egy ritka, krónikus gyulladásos autoimmun betegséget, amely izomgyengeséget, fájdalmat és jellegzetes bőrkiütéseket okoz. Jennifer azonban már jóval a diagnózis előtt érezte, hogy valami nagyon nincs rendben.

Sokszor kellett harcolnom azért, hogy komolyan vegyenek. Több orvos is azt mondta, biztos csak stressz, depresszió vagy túlterheltség áll a háttérben

– idézte fel. Mint mondta, gyakran hallotta: „Fiatal vagy, fitt és egészséges, pihenj pár hetet, és jobb lesz.”

A helyzet azonban rohamosan romlott: a lány izmai egyre gyengültek, a mozgása korlátozottá vált, a testét fájdalmas kiütések lepték el, a fáradtság pedig teljesen felőrölte. Végül egy szakorvos 2021 decemberében ismerte fel a betegséget.

Jennifer szerint a napfény mára nem csupán kellemetlen, hanem konkrét veszélyforrás lett az életében.

Bármi, ami 15-30 másodpercnél hosszabb, elindíthatja ezeket a reakciókat. Ennyi idő alatt a bőröm megéghet, felhólyagosodhat, majd hámlani kezdhet. Az is elég, ha csak egy ablak mellett ülök, mert az üvegen átjutó fény is reakciót válthat ki.

A fiatal nő beismerte, eleinte szinte felfoghatatlan volt számára, hogy a hétköznapi napfény ilyen pusztító hatással lehet rá. A diagnózis után a korábbi életének jó pár szegmenséről le kellett mondania: többé nem járhat strandra, nem napozhat, nem futhat a szabadban kedve szerint, sőt még az esküvőjét is beltérre kellett megszerveznie 2025-ben a napfény miatt.