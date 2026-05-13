Most derült csak ki: focista halt meg a hétvégi tragédiában

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 15:20
Autó hajtott a tömegbe hétvégén. 26 éves focista a nottinghami tragédia áldozata.
Egy futballista halt meg a hétvégén, amikor egy autó tömegbe hajtott Angliában. A nottinghami tragédia szombaton, hajnali 1 óra után történt. A kocsi sofőrje öt embert gázolt el. Egyikük a Woodthorpe Park Rangers FC 26 éves játékosa, Tyler Fairman olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később a kórházban meghalt.

 A Woodthorpe Park Rangers FC 26 éves focistája, Tyler Fairman a nottinghami tragédia halálos áldozata
Jogosítvány és érvényes biztosítás nélkül vezette tömegbe az autót a sofőr Nottingham közelében. Az áldozatok közt volt a Woodthorpe Park Rangers FC három tagja, köztük az edző is. Életveszélyes sérüléseket viszont csak Tyler Fairman szenvedett, aki később elhunyt a kórházban.

A rendőrség nyomozást indított az ügyben, és arra kért mindenkit, aki felvételeket osztott meg a közösségi médiában a tragédiáról, azonnal távolítsák el azokat, hogy a labdarúgó családja békében gyászolhasson.

Büntetőeljárás van folyamatban, ezért a balesettel kapcsolatos felvételeket a rendőrséggel kell megosztani, nem pedig online

- idézi a rendőrség közleményét a Daily Star.

 

