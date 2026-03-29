Most jött: gyalogosok közé hajtott egy fekete Suzuki Swift, többen megsérültek

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 06:16
Gyalogosok közé hajtott egy autó a közép-angliai Derby városában. A szombat éjjeli incidensben többen megsérültek.
A Derbyshire megyei rendőrség (Derbyshire Constabulary) vasárnapi beszámolója szerint az incidensben érintett fekete Suzuki Swift vezetőjét őrizetbe vették, miután az autót a gázolás után nem sokkal a rendőrök megállították. A gyalogosok közé hajtott harmincas éveiben járó férfit egy helyi rendőrőrsön tartják vizsgálati fogságban.

Gyalogosok közé hajtott egy autó a közép-angliai Derby városában Fotó:  Zalai hírlap

Az első rendőrségi tájékoztatás nem minősítette terrorcselekménynek az incidenst, és hangsúlyozta, hogy a lakosságot további kockázat nem fenyegeti.

A beszámoló szerint a történelmi belváros Friar Gate nevű főutcáján történt gázolásnak számos sérültje van; néhány embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

A rendőrség közölte azt is, hogy a Friar Gate érintett szakaszát várhatóan hosszabb időre lezárja.

A Derbyshire Constabulary szerint egyelőre ennél több információ nincs az incidensről.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
