Most jött: gyalogosok közé hajtott egy fekete Suzuki Swift, többen megsérültek

A Derbyshire megyei rendőrség (Derbyshire Constabulary) vasárnapi beszámolója szerint az incidensben érintett fekete Suzuki Swift vezetőjét őrizetbe vették, miután az autót a gázolás után nem sokkal a rendőrök megállították. A gyalogosok közé hajtott harmincas éveiben járó férfit egy helyi rendőrőrsön tartják vizsgálati fogságban.
Az első rendőrségi tájékoztatás nem minősítette terrorcselekménynek az incidenst, és hangsúlyozta, hogy a lakosságot további kockázat nem fenyegeti.
A beszámoló szerint a történelmi belváros Friar Gate nevű főutcáján történt gázolásnak számos sérültje van; néhány embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.
A rendőrség közölte azt is, hogy a Friar Gate érintett szakaszát várhatóan hosszabb időre lezárja.
A Derbyshire Constabulary szerint egyelőre ennél több információ nincs az incidensről.
