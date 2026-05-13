Hajszálon múlt a tragédia: bukósisak nélkül okozott balesetet két gyermek

Egy meggondolatlan és felelőtlen manőver okozott közlekedési balesetet május 12-én Győrben. Ekkor két gyermek az Ifjúság körút kerékpárútján közlekedtek szabálytalanul egy üléssel is rendelkező – elektromos meghajtású –, segédmotoros kerékpáron, bukósisak nélkül.
Az Ifjúság körúton lévő kijelölt gyalogosátkelőhelyre megállás és körültekintés nélkül hajtottak rá, majd ott összeütköztek egy szabályosan közlekedő személygépkocsival. A két fiatal könnyű sérüléseket szenvedett, mialatt a járművekben anyagi kár keletkezett.
A rendőrség számos platformon hirdeti, hogy az elektromos roller egy olyan eszköz, amely használta során számos szabályt kell betartani. A szülőknek jelentős figyelmet kell fordítani arra, hogy gyermekük csak úgy vehet részt a közlekedésben, ha ismeri a szabályokat, képes a jármű biztonságos vezetésére, és gyakorlattal is rendelkezik. Előzzük meg a tragédiákat!
- emelték ki a rendőrség honlapján, ahol további tanácsokat is megosztottak a szülőknek, és a rollerek vezetőinek egyaránt. Ezeket IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.