Hajszálon múlt a tragédia: bukósisak nélkül okozott balesetet két gyermek

Egy meggondolatlan és felelőtlen manőver okozott közlekedési balesetet május 12-én Győrben. Ekkor két gyermek az Ifjúság körút kerékpárútján közlekedtek szabálytalanul egy üléssel is rendelkező – elektromos meghajtású –, segédmotoros kerékpáron, bukósisak nélkül.

Nem sokon múlt, hogy nem tragédiával végződött a baleset (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

Felelőtlen manőverrel okozott balesetet két gyermek

Az Ifjúság körúton lévő kijelölt gyalogosátkelőhelyre megállás és körültekintés nélkül hajtottak rá, majd ott összeütköztek egy szabályosan közlekedő személygépkocsival. A két fiatal könnyű sérüléseket szenvedett, mialatt a járművekben anyagi kár keletkezett.

A rendőrség számos platformon hirdeti, hogy az elektromos roller egy olyan eszköz, amely használta során számos szabályt kell betartani. A szülőknek jelentős figyelmet kell fordítani arra, hogy gyermekük csak úgy vehet részt a közlekedésben, ha ismeri a szabályokat, képes a jármű biztonságos vezetésére, és gyakorlattal is rendelkezik. Előzzük meg a tragédiákat!



- emelték ki a rendőrség honlapján, ahol további tanácsokat is megosztottak a szülőknek, és a rollerek vezetőinek egyaránt. Ezeket IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!