Haza sem a jön a nyaralásból? Újabb focista távozhat a Fradiból

A legnagyobb török sztárcsapatok vinnék a Fradi egyik alapemberét. Cebreail Makreckis jelenleg nyaral, lehet, hogy már vissza sem tér Budapestre?
Az szinte biztos, hogy az izraeli Mohammed Abu Fani távozik a klubtól, ő nagy eséllyel a szerb Crvena zvezda színeiben szerepel tovább. Most Makreckis lehet a vevők újabb célpontja. A török élvonal élcsapatai, a Galatasaray, a Besiktas és a Fenerhace is vinnék a játékost, aki a Csakfoci értesülése szerint meg is osztotta Instagram-történetében a törökök érdeklődését. Igaz, a sztorit nem sokkal később letörölte. Korábban egyébként arról is lehetett hallani, hogy a játékos török válogatott lehet.
Makreckis 2023 nyáran érkezett a Népligetbe, azóta - minden sorozatot figyelembe véve - 135 mérkőzésen 4 gól és 12 assziszt volt a mérlege.
A Ferencváros játékosa a napokban spanyolországi, majd marokkói pihenéséről osztott meg képeket. A klub június 8-án kezdi meg a felkészülést, hamarosan kiderülhet, hogy a védővel, vagy nélküle.
