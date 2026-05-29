Haza sem a jön a nyaralásból? Újabb focista távozhat a Fradiból

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 17:50
Török csapatok vinnék a Fradi egyik alapemberét. Cebrail Makreckis jövője egyelőre bizonytalan.

A legnagyobb török sztárcsapatok vinnék a Fradi egyik alapemberét. Cebreail Makreckis jelenleg nyaral, lehet, hogy már vissza sem tér Budapestre?

Cebrail Makreckis három éve erősíti a Fradit Fotó: Mike Egerton - PA Images

Az szinte biztos, hogy az izraeli Mohammed Abu Fani távozik a klubtól, ő nagy eséllyel a szerb Crvena zvezda színeiben szerepel tovább. Most Makreckis lehet a vevők újabb célpontja. A török élvonal élcsapatai, a Galatasaray, a Besiktas és a Fenerhace is vinnék a játékost, aki a Csakfoci értesülése szerint meg is osztotta Instagram-történetében a törökök érdeklődését. Igaz, a sztorit nem sokkal később letörölte. Korábban egyébként arról is lehetett hallani, hogy a játékos török válogatott lehet.

Makreckis 2023 nyáran érkezett a Népligetbe, azóta - minden sorozatot figyelembe véve - 135 mérkőzésen 4 gól és 12 assziszt volt a mérlege.

Makreckis jelenleg nyaral, de mi lesz utána?

A Ferencváros játékosa a napokban spanyolországi, majd marokkói pihenéséről osztott meg képeket. A klub június 8-án kezdi meg a felkészülést, hamarosan kiderülhet, hogy a védővel, vagy nélküle. 

 

