Júniusi Netflix premierek – Michael Jackson a streamingen is hasítani fog

A Netflix júniusi premierek tekintetében is tartogat izgalmas néznivalókat a film- és sorozatrajongóknak. Jön Michael Jackson tárgyalótermi drámája, Dante Isteni színjátéka és egy újabb Harlan Coben krimiadaptáció. Íme a nyár első hónapjának Netflixes kínálata!

Most Michael Jacksonra szegeződik a világ szeme, minden részlet kiderül a Netflixen júniusban (Fotó: Lionel Hahn)

Michael Jackson a legforróbb téma

Június 3-án rögtön a pop királyával indul a hónap a Michael Jackson – Az ítélet dokumentumfilmmel, mely bemutatja az énekes 2005-ös tárgyalásának körülményeit és Jackson örökségét. A nemrég debütált Michael Jackson-film többek között az énekes ellen felhozott vádak és tárgyalások kihagyása miatt is erős kritikákat kapott, bár a fanyalgók elfelejtik, hogy a film a ‘80-as évekkel véget ér, az első vád pedig 1993-ban érkezett Jackson ellen. A Michael áprilisi premierje óta nem szűnik a zsongás a film és Jackson személye körül, így egészen biztos, hogy ez a dokumentumfilm is rekordnézettséggel robbantja fel a streaminget.

Michael Jackson tárgyalása 20 évvel később is lázban tartja a nyilvánosságot (Fotó: Lionel Hahn)

Az egyetlen szemtanú (június 4.)

A Michael Jackson dokumentumfilm után sem evezünk barátságosabb vizekre a Netflixen. Érkezik Az egyetlen szemtanú című film, mely egy kétéves kisfiúról szól, aki az egyetlen szemtanúja édesanyja brutális meggyilkolásának. A különösen megrázónak ígérkező film hatását fokozza, hogy valós események alapján készült. 1992-ben Rachel Nickell gyilkosság áldozata lett London Wimbledon Common névre hallgató erdős területén. Az egyetlen szemtanú kétéves kisfia volt, aki végignézte, ahogy a támadó 49 késszúrással végez az édesanyjával. A rendőrség tévesen elfogott és elítélt egy férfit, a valódi gyilkost végül csak 2009-ben sikerült kézre keríteni. A Netflix 3 részes filmje a nő párja, André és a kisfiú, Alex szemszögéből mutatja be a nyomozás körülményeit.

Munkahelyi románc (június 5.)

Jennifer Lopez újra a képernyőn hódít, szó szerint. Partnere Brett Goldstein lesz, akivel egy munkamániás párost alakítanak, akik titkos, túlfűtött románcba keverednek a munkahelyükön annak minden intrikájával, titkolózásával és persze szakmai veszélyével. A tavalyi A pókasszony csókja című dráma után pont itt volt az ideje, hogy Jennifer Lopezt ismét egy Anyád napja-típusú romantikus vígjátékban lássuk.