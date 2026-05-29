Júniusi Netflix premierek – Michael Jackson a streamingen is hasítani fog

A Netflix júniusi premierek tekintetében is tartogat izgalmas néznivalókat a film- és sorozatrajongóknak. Jön Michael Jackson tárgyalótermi drámája, Dante Isteni színjátéka és egy újabb Harlan Coben krimiadaptáció. Íme a nyár első hónapjának Netflixes kínálata!
Június 3-án rögtön a pop királyával indul a hónap a Michael Jackson – Az ítélet dokumentumfilmmel, mely bemutatja az énekes 2005-ös tárgyalásának körülményeit és Jackson örökségét. A nemrég debütált Michael Jackson-film többek között az énekes ellen felhozott vádak és tárgyalások kihagyása miatt is erős kritikákat kapott, bár a fanyalgók elfelejtik, hogy a film a ‘80-as évekkel véget ér, az első vád pedig 1993-ban érkezett Jackson ellen. A Michael áprilisi premierje óta nem szűnik a zsongás a film és Jackson személye körül, így egészen biztos, hogy ez a dokumentumfilm is rekordnézettséggel robbantja fel a streaminget.
A Michael Jackson dokumentumfilm után sem evezünk barátságosabb vizekre a Netflixen. Érkezik Az egyetlen szemtanú című film, mely egy kétéves kisfiúról szól, aki az egyetlen szemtanúja édesanyja brutális meggyilkolásának. A különösen megrázónak ígérkező film hatását fokozza, hogy valós események alapján készült. 1992-ben Rachel Nickell gyilkosság áldozata lett London Wimbledon Common névre hallgató erdős területén. Az egyetlen szemtanú kétéves kisfia volt, aki végignézte, ahogy a támadó 49 késszúrással végez az édesanyjával. A rendőrség tévesen elfogott és elítélt egy férfit, a valódi gyilkost végül csak 2009-ben sikerült kézre keríteni. A Netflix 3 részes filmje a nő párja, André és a kisfiú, Alex szemszögéből mutatja be a nyomozás körülményeit.
Jennifer Lopez újra a képernyőn hódít, szó szerint. Partnere Brett Goldstein lesz, akivel egy munkamániás párost alakítanak, akik titkos, túlfűtött románcba keverednek a munkahelyükön annak minden intrikájával, titkolózásával és persze szakmai veszélyével. A tavalyi A pókasszony csókja című dráma után pont itt volt az ideje, hogy Jennifer Lopezt ismét egy Anyád napja-típusú romantikus vígjátékban lássuk.
Harlan Coben, a krimi egyik nagyágyúja ismét kegyesen odaengedte a Netflixnek egy újabb regényének megfilmesítési, pontosabban sorozattá alakítási jogait. A krimiíró és a Netflix gyümölcsöző kapcsolata hosszú évekre nyúlik vissza, a Harlan Coben adaptációk a streaming egyik legnépszerűbb termékévé váltak ezen hosszú évek alatt. Az Úgyis megtalállak egy apáról szól, akit a saját fia meggyilkolásával vádoltak meg és jelenleg börtönben ül. Azonban minden megváltozik, amikor olyan bizonyítékok kerülnek birtokába, amik alapján alapos a gyanú, hogy fia még életben van. Hogy tisztázza magát és a végére járjon a bizonyítékoknak, megszökik és saját maga kezd nyomozásba.
Zoey Deutsch és Nick Robinson ezzel a filmmel garantálják, hogy ők legyenek a streaming-világ új kedvenc párocskája. Az Üzenetek Isabelle-nek egy fiatal nőről, Jillről szól, aki új, kaotikus San Francisco-i életéről szóló hangüzeneteket hagy elhunyt nővérének, mit sem sejtve arról, hogy halott nővére, Isabelle egykori telefonszáma most már Weshez tartozik, aki megkapja és meg is hallgatja ezeket az üzeneteket az ország másik felében, a texasi Austinban, és közben beleszeret Jillbe. Az Üzenetek Isabelle-nek egyszerre humoros, romantikus és keserédes filmnek ígérkezik gyászról, elengedésről és a távolságokat is legyőző szerelemről.
Az irodalom szerelmeseinek is kedvez a Netflix júniusban. A legutóbb Frankenstein professzorként istent játszó Oscar Isaac főszereplésével érkezik a Dante kezében című film, mely két párhuzamos valóságot mutat be. Egy írót, aki egy maffiózónak segédkezik Dante Isteni színjáték drámájának eredeti kéziratát meglovasítani, valamint magát Dante Alighierit és a nagy mű születésének körülményeit a 14. században. A film a Velencei Filmfesztiválon debütált még 2025 szeptemberében, nálunk csak a Netflix kínálatában lesz látható a hónap végén. A színészgárda olyan nagyágyúkból áll, mint Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, de még a legendás rendező, Martin Scorsese is feltűnik benne, ezúttal színészként.
