Buzsik Borkát névre szóló kártyával várták, a Liverpoolnak segít Szoboszlai Dominik felesége

Egy Manchester melletti, elegáns étteremben tűnt fel Buzsik Borka. Szoboszlai Dominik felesége otthonuktól nem messze vett részt Liverpool FC Foundation alapítvány rendezvényén. A klub szervezete évek óta támogatja a rászorulókat, erre készülnek most is.

Szoboszlai Dominik Buzsik Borka Fotó: Instagram

Buzsik Borka a közösségi oldalán mutatta meg a rendezvényt, ahol névre szóló kártyával várták a szervezők. Az alapítvány itt készítette elő a szervezet éves gáláját, melyet május 21-én rendeznek. A jótékonysági bál teljes bevételét rászorulók, nagycsaládok és gyermekek kapják. Azt nem tudni, hogy Szoboszlai Dominik felesége milyen szerepet kapott az előkészítésben, de érdemes lesz figyelni, szinte biztosan feltűnnek majd a labdarúgóval a jövő heti bálon.

Buzsik Borka az alapítvány eseményén Fotó: Instagram

Buzsik Borka beilleszkedett Liverpoolban

Szoboszlai Dominik felesége amikor csak teheti, kislányukkal kint szurkol az Anfielden a csapatnak. Emellett jó kapcsolatot ápol a focistafeleségekkel, legjobb barátnője Ryan Gravenberch felesége, Cindy Peroti.