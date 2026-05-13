Buzsik Borkát névre szóló kártyával várták, a Liverpoolnak segít Szoboszlai Dominik felesége

Egy Manchester melletti, elegáns étteremben tűnt fel Buzsik Borka. Szoboszlai Dominik felesége otthonuktól nem messze vett részt Liverpool FC Foundation alapítvány rendezvényén. A klub szervezete évek óta támogatja a rászorulókat, erre készülnek most is.
Buzsik Borka a közösségi oldalán mutatta meg a rendezvényt, ahol névre szóló kártyával várták a szervezők. Az alapítvány itt készítette elő a szervezet éves gáláját, melyet május 21-én rendeznek. A jótékonysági bál teljes bevételét rászorulók, nagycsaládok és gyermekek kapják. Azt nem tudni, hogy Szoboszlai Dominik felesége milyen szerepet kapott az előkészítésben, de érdemes lesz figyelni, szinte biztosan feltűnnek majd a labdarúgóval a jövő heti bálon.
Szoboszlai Dominik felesége amikor csak teheti, kislányukkal kint szurkol az Anfielden a csapatnak. Emellett jó kapcsolatot ápol a focistafeleségekkel, legjobb barátnője Ryan Gravenberch felesége, Cindy Peroti.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.