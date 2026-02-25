"Egy jó befektetés" - nem akárki várja otthon Szoboszlai Dominikot

Egy profi focista számára az edzések, a fizikai és mentális felkészülés mellett hasonló fontosággal bír a tudatos étkezés is. Így van ezzel Szoboszlai Dominik is, aki a Csokibanán Youtube-csatorna videójában mesélte el, mi alapján étkezik és ki főz rá angliai otthonában.
Szoboszlai az egyórás beszélgetésben elmondta, szigorú szabályok szerint esznek az edzőközpontban vagy odahaza. A Liverpool labdarúgója naponta háromszor étkezik, reggel, délben és este. A klub központjában adott a menü, otthonra viszont mindenkinek magának kell megoldania az étkezést. Ilyenkor a feleségek, barátnők főznek a focistára, vagy - ahogy Szoboszlai Dominik is tette - a labdarúgók szerződtetnek maguk mellé egy séfet.
Egy jó séf nagyon kell, jó befektetés. Nagyon jó, ha van az embernek. Ha azt mondják, hogy csinálj magadnak kuszkuszt-humuszt, akkor mondom jó, adjál rántott húst sültkrumplival. De így, hogy van séfed ő megcsinálja, te pedig megeszed
- mondta a videóban Musimbe Dennisnek Szoboszlai, aki viccesen hozzátette, a kedvencét, zúzát még nem készíttette az otthoni szakáccsal.
A csapat stábja a dietetikusokkal együttműködve különböző színű napokat írtak elő a játékosoknak. Szoboszlai Liverpoolban eszerint eszik, a piros napokon kevés szénhidrát, több zöldség az étrend, két nappal a meccs előtt jön a sárga nap több hússal, a találkozók előtt a zöld napon pedig sok szénhidrátot kell enni halakkal, csirkével.
