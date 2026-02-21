HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Kerkez Milos váratlan helyen tűnt fel, óriási örömet okozott - videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 12:30
A magyar válogatott balhátvéd a Liverpool jótékonysági eseményén vett részt, ahol meglepetésvendégként tűnt fel. Kerkez Milos a rendezvényen találkozott egy kisfiúval is, aki egy speciális iskola támogatásának köszönhetően hatalmas fejlődésen ment keresztül.

Kerkez Milos ezúttal nem a pályán okozott meglepetést. A 21 éves futballista váratlan vendégként toppant be az LFC Foundation egyik legutóbbi eseményére, amelyet egy speciális oktatási intézményben tartottak – a gyerekek legnagyobb örömére. A Steve Morgan Foundation által támogatott foglalkozáson sajátos nevelési igényű fiatalok vehettek részt, akik számára a minőségi sportolás sokszor csak álom. Kerkez érkezése azonban igazi ünneppé varázsolta a napot.

Kerkez Milos páratlan örömet okozott a liverpooli gyerekeknek
Kerkez Milos páratlan örömet okozott a liverpooli gyerekeknek / Fotó: NurPhoto

Kerkez Milos meglepte a rajongókat

A magyar válogatott balhátvéd nemcsak tiszteletét tette a sportprogramon, hanem külön időt is szakított arra, hogy személyesen is megismerje Joe-t. A kisfiú, aki hatalmas Liverpool-szurkoló, a programnak köszönhetően elképesztő fejlődésen ment keresztül. Joe szemmel láthatóan lubickolt Kerkez Milos társaságában: felszabadultan nevetett, lelkesen mesélt, és úgy tűnt, minden percét kiélvezi a közös időnek. A beszélgetés végén pedig nagyot álmodott – elárulta, ha felnő, ő is futballista szeretne lenni.

Az LFC Alapítvány csodálatos munkát végez, nagy öröm látni a gyerekek arcát, amikor személyesen találkoznak hőseikkel

 - mondta az eseményen Liam Eaglestone, a Steve Morgan Alapítvány vezetője.

Kerkez Milos egy teljes napját a gyerekekkel itt nézheted meg:

 

