Kerkez Milos váratlan helyen tűnt fel, óriási örömet okozott - videó

Kerkez Milos ezúttal nem a pályán okozott meglepetést. A 21 éves futballista váratlan vendégként toppant be az LFC Foundation egyik legutóbbi eseményére, amelyet egy speciális oktatási intézményben tartottak – a gyerekek legnagyobb örömére. A Steve Morgan Foundation által támogatott foglalkozáson sajátos nevelési igényű fiatalok vehettek részt, akik számára a minőségi sportolás sokszor csak álom. Kerkez érkezése azonban igazi ünneppé varázsolta a napot.
A magyar válogatott balhátvéd nemcsak tiszteletét tette a sportprogramon, hanem külön időt is szakított arra, hogy személyesen is megismerje Joe-t. A kisfiú, aki hatalmas Liverpool-szurkoló, a programnak köszönhetően elképesztő fejlődésen ment keresztül. Joe szemmel láthatóan lubickolt Kerkez Milos társaságában: felszabadultan nevetett, lelkesen mesélt, és úgy tűnt, minden percét kiélvezi a közös időnek. A beszélgetés végén pedig nagyot álmodott – elárulta, ha felnő, ő is futballista szeretne lenni.
Az LFC Alapítvány csodálatos munkát végez, nagy öröm látni a gyerekek arcát, amikor személyesen találkoznak hőseikkel
- mondta az eseményen Liam Eaglestone, a Steve Morgan Alapítvány vezetője.
