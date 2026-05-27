Elhagyta az országot Borbély Balázs, a bajnok Győr edzője

Mint arról a Bors beszámolt, a Ferencvárosnál konkrét tervek vannak arra, hogy kit szeretnének vezetőedzőnek a focicsapat mellé. Úgy tudjuk, a klub már régóta győzködi Borbély Balázst, aki éppen a Ferencváros előtt végzett a labdarúgó-NB I élén a Győrrel. A ferencvárosiak bíznak abban, hogy végül sikerül megegyezniük a szakemberrel, akinek ugyanakkor élő szerződése van az ETO-val. Mint ismert, az FTC Robbie Keane utódját keresi, miután az ír szakember a múlt héten távozott a klubtól.

A Nemzeti Sport értesülése szerint a Ferencvárosnak fizetnie kellene a Győrnek Borbélyért, szerződésben leírt vételára van az edzőnek, igaz, az ETO még írásos, hivatalos megkeresést nem kapott senkitől. Mindeközben Borbély Balázs elhagyta az országot, jelenleg jól megérdemelt szabadságát tölti Spanyolországban.

Borbély Balázs ismeri a Fradit

A Győr edzője nem csak ellenfélként ismeri a fővárosi riválist. Korábban dolgozott a Ferencvárosnál, s jó kapcsolatot ápol Hajnal Tamás sportigazgatóval is, akivel Németországban futballoztak együtt.