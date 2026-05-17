Megható, élő adásban üzent kislányának a bajnoki címet nyert Győr edzője

Napra pontosan három évvel azután, hogy világra jött a kislánya, magyar bajnoki címet ünnepelhet Borbély Balázs vezetőedző. Az ETO FC Győr ugyanis 1-0-ás sikert aratott a Kisvárda otthánban, amivel megtartott listavezető pozícióját az NB I-ben.

Az ETO FC Győr edzője, Borbély Balázs elérzékenyülve szólalt meg a siker után Fotó: Mediaworks

Borbély Balázs az ETO FC Győr bajnoki címéről

Nem tudom felfogni, mit történt, de nem rossz érzés

- fogalmazott Borbély Balázs az M4 Sport riporterének azon kérdésére, milyen érzés, hogy magyar bajnok edzőnek mondhatja magát. A szakember szerint ez majd csak később fog benne tudatosulni. A kisvárdai mérkőzéssel kapcsolatban elmondta, ahogy közeledtek a találkozó végéhez, már érezte, hogy meglesz a győzelem, és a bajnoki cím.

Jól játszottak a fiúk, éreztem, hogy komolyabb gond nem történhet. Ura voltam a helyzetnek

- mondta széles mosollyal az arcán Borbély Balázs, akinek május 16. már így is fontos nap az életében.

Három évvel ezelőtt született a kislányom, innen is puszilom

- üzente gyermekének az ETO FC vezetőedzője, aki megható vallomást tett a családjáról.