Megható, élő adásban üzent kislányának a bajnoki címet nyert Győr edzője

Napra pontosan három évvel azután, hogy világra jött a kislánya, magyar bajnoki címet ünnepelhet Borbély Balázs vezetőedző. Az ETO FC Győr ugyanis 1-0-ás sikert aratott a Kisvárda otthánban, amivel megtartott listavezető pozícióját az NB I-ben.
Nem tudom felfogni, mit történt, de nem rossz érzés
- fogalmazott Borbély Balázs az M4 Sport riporterének azon kérdésére, milyen érzés, hogy magyar bajnok edzőnek mondhatja magát. A szakember szerint ez majd csak később fog benne tudatosulni. A kisvárdai mérkőzéssel kapcsolatban elmondta, ahogy közeledtek a találkozó végéhez, már érezte, hogy meglesz a győzelem, és a bajnoki cím.
Jól játszottak a fiúk, éreztem, hogy komolyabb gond nem történhet. Ura voltam a helyzetnek
- mondta széles mosollyal az arcán Borbély Balázs, akinek május 16. már így is fontos nap az életében.
Három évvel ezelőtt született a kislányom, innen is puszilom
- üzente gyermekének az ETO FC vezetőedzője, aki megható vallomást tett a családjáról.
A családom, a legközelebbi emberek, akik velem élik meg az összes gondomat, bajomat, amikor hazamegyek egy rosszabb meccs után is. Nem vagyok könnyű eset, főleg amikor nem úgy alakulnak a dolgok, de köszönöm, hogy mellettem vannak.
