Pocsék szezon után döntöttek Arne Slotról Liverpoolban

Idén biztosan nem nyer semmit a Liverpool csapata. A gárda minden sorozatban elbukott, a kupákból a nyolcad-, illetve negyeddöntőkben esett ki, a bajnokságban pedig biztosan nem védi meg a címét. Nagy kérdés, ilyen szezon után maradhat-e Arne Slot a Liverpool edzője.
A holland szakember 2024 nyarán érkezett a Vörösökhöz, s rögtön első évében megnyerték a Premier League-t. Ehhez képest az idei szezon liverpooli szemmel pocsék, a gárda októberben tétmeccset sem nyert, márciusban pedig a bajnokságban maradt nyeretlen. A játék sokszor ötlettelen volt, az FA-kupában és a Bajnokok Ligájában is rúgott gól nélkül esett ki az együttes a nyolc között. Ehhez képest most úgy tűnik, döntöttek Arne Slot sorsáról. A Sky News értesülése szerint akármi is történik nyárig, biztosan Arne Slot marad a Liverpool edzője a következő szezonra is - írja a Magyar Nemzet.
A csapat előtt egy cél maradt, kiharcolni a BL-indulást a következő évre. Szoboszlai Dominikék jelenleg az ötödik helyen állnak, ez pedig azt jelentheti, ott lesznek a Bajnokok Ligájában.
