Pocsék szezon után döntöttek Arne Slotról Liverpoolban

Idén biztosan nem nyer semmit a Liverpool csapata. A gárda minden sorozatban elbukott, a kupákból a nyolcad-, illetve negyeddöntőkben esett ki, a bajnokságban pedig biztosan nem védi meg a címét. Nagy kérdés, ilyen szezon után maradhat-e Arne Slot a Liverpool edzője.

A szurkolók azt szeretnék, hogy ne Arne Slot maradjon a Liverpool edzője Fotó: Gaspafotos/MB Media

A holland szakember 2024 nyarán érkezett a Vörösökhöz, s rögtön első évében megnyerték a Premier League-t. Ehhez képest az idei szezon liverpooli szemmel pocsék, a gárda októberben tétmeccset sem nyert, márciusban pedig a bajnokságban maradt nyeretlen. A játék sokszor ötlettelen volt, az FA-kupában és a Bajnokok Ligájában is rúgott gól nélkül esett ki az együttes a nyolc között. Ehhez képest most úgy tűnik, döntöttek Arne Slot sorsáról. A Sky News értesülése szerint akármi is történik nyárig, biztosan Arne Slot marad a Liverpool edzője a következő szezonra is - írja a Magyar Nemzet.

Arne Slot is expected to continue as Liverpool head coach next season, Sky Sports News understands, as the club close in on Champions League qualification 🔴 pic.twitter.com/twk9XFZrZa — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 21, 2026

Ezért maradhat a Liverpool edzője

A csapat előtt egy cél maradt, kiharcolni a BL-indulást a következő évre. Szoboszlai Dominikék jelenleg az ötödik helyen állnak, ez pedig azt jelentheti, ott lesznek a Bajnokok Ligájában.