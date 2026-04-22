Pocsék szezon után döntöttek Arne Slotról Liverpoolban

arne slot
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 06:15
liverpooledző
Bajnoki címvédőként idén semmit nem nyer a Liverpool. Úgy tűnik, döntöttek is Arne Slot sorsáról, eldőlhet, ki lesz a Liverpool edzője.

Idén biztosan nem nyer semmit a Liverpool csapata. A gárda minden sorozatban elbukott, a kupákból a nyolcad-, illetve negyeddöntőkben esett ki, a bajnokságban pedig biztosan nem védi meg a címét. Nagy kérdés, ilyen szezon után maradhat-e Arne Slot a Liverpool edzője.

Arne Slot, a Liverpool edzője
A szurkolók azt szeretnék, hogy ne Arne Slot maradjon a Liverpool edzője Fotó: Gaspafotos/MB Media

A holland szakember 2024 nyarán érkezett a Vörösökhöz, s rögtön első évében megnyerték a Premier League-t. Ehhez képest az idei szezon liverpooli szemmel pocsék, a gárda októberben tétmeccset sem nyert, márciusban pedig a bajnokságban maradt nyeretlen. A játék sokszor ötlettelen volt, az FA-kupában és a Bajnokok Ligájában is rúgott gól nélkül esett ki az együttes a nyolc között. Ehhez képest most úgy tűnik, döntöttek Arne Slot sorsáról. A Sky News értesülése szerint akármi is történik nyárig, biztosan Arne Slot marad a Liverpool edzője a következő szezonra is - írja a Magyar Nemzet. 

 

Ezért maradhat a Liverpool edzője

A csapat előtt egy cél maradt, kiharcolni a BL-indulást a következő évre. Szoboszlai Dominikék jelenleg az ötödik helyen állnak, ez pedig azt jelentheti, ott lesznek a Bajnokok Ligájában.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu