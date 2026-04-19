Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Emma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„A legrosszabbra számítok" - kórházba vitték a Liverpool sztárját

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 19:33
Giorgi Mamardasvili megsérült az angol labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának vasárnapi városi rangadóján. A Liverpool kapusát kórházba vitték, és Arne Slot vezetőedző nem túl optimista az állapotát illetően.
HWK
A szerző cikkei

Szoboszlai Dominik gólpasszának is köszönhetően a Liverpool 2-1-re nyert az Everton vendégeként. A magyar válogatott csapatkapitánya 100. mérkőzését játszotta a Premier League-ben. Az Everton egyenlítő góljánál Giorgi Mamardasvili, a Liverpool kapusa megsérült. Pécsi Ármin is ott ült a vendégek kispadján, de Arne Slot vezetőedző nem a 21 éves magyar kapust állította be a georgiai légiós helyére, hanem Frederick Woodmant.

Arne Slotnak idén nem sok oka volt az örömre Fotó: AFP

Slot a meccs után bevallotta, nagyon csúnya volt Giorgi Mamardasvili sérülése.

Nem nézett ki jól, nagy sebet szerzett, és egyenesen a kórházba vitték. Meglátjuk, hogy alakul a helyzet, de a legrosszabbra számítok

 - mondta Slot.

Arne Slotnak egy célja maradt

A holland szakembernek ebben a szezonban nem sok oka akadt az örömre. Csapata biztosan trófea nélkül zárja a szezont, de most végre győzelemnek örülhetett.

"A szurkolók látták, ahogy két hihetetlen csapat, a PSG és a Manchester City ellen játszottunk, és mindkét mérkőzést elvesztettük. Ma végre ünnepelhetnek a szurkolók, és mi is így fogunk tenni. Élvezni fogjuk, a stábom, a játékosaim és én is. Nincs különbség köztünk és a szurkolók között, mi is jobban örültünk volna egy sikeresebb szezonnak. Ma sikerült nyernünk, és ez a legfontosabb” - mondta Arne Slot a BBC-nek.

A Liverpoolnak egyetlen célja maradt a szezonban, Bajnokok Ligája-szereplést érő helyen végezni. Öt fordulóval a vége előtt Szoboszlaiék az ötödik helyen állnak, és ha megőrzik a pozíciót, akkor teljesítik a célt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
