„A legrosszabbra számítok" - kórházba vitték a Liverpool sztárját

Szoboszlai Dominik gólpasszának is köszönhetően a Liverpool 2-1-re nyert az Everton vendégeként. A magyar válogatott csapatkapitánya 100. mérkőzését játszotta a Premier League-ben. Az Everton egyenlítő góljánál Giorgi Mamardasvili, a Liverpool kapusa megsérült. Pécsi Ármin is ott ült a vendégek kispadján, de Arne Slot vezetőedző nem a 21 éves magyar kapust állította be a georgiai légiós helyére, hanem Frederick Woodmant.

Arne Slotnak idén nem sok oka volt az örömre Fotó: AFP

Slot a meccs után bevallotta, nagyon csúnya volt Giorgi Mamardasvili sérülése.

Nem nézett ki jól, nagy sebet szerzett, és egyenesen a kórházba vitték. Meglátjuk, hogy alakul a helyzet, de a legrosszabbra számítok

- mondta Slot.

Arne Slotnak egy célja maradt

A holland szakembernek ebben a szezonban nem sok oka akadt az örömre. Csapata biztosan trófea nélkül zárja a szezont, de most végre győzelemnek örülhetett.

"A szurkolók látták, ahogy két hihetetlen csapat, a PSG és a Manchester City ellen játszottunk, és mindkét mérkőzést elvesztettük. Ma végre ünnepelhetnek a szurkolók, és mi is így fogunk tenni. Élvezni fogjuk, a stábom, a játékosaim és én is. Nincs különbség köztünk és a szurkolók között, mi is jobban örültünk volna egy sikeresebb szezonnak. Ma sikerült nyernünk, és ez a legfontosabb” - mondta Arne Slot a BBC-nek.

A Liverpoolnak egyetlen célja maradt a szezonban, Bajnokok Ligája-szereplést érő helyen végezni. Öt fordulóval a vége előtt Szoboszlaiék az ötödik helyen állnak, és ha megőrzik a pozíciót, akkor teljesítik a célt.