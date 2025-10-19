Nagy a baj Liverpoolban, Szoboszlaiéknak már semmi sem sikerül

Sorozatban elszenvedett három veresége után negyedszer is kikapott a Liverpool labdarúgócsapata, amelynek az örök rivális Manchester United elleni rangadója is hidegzuhannyal kezdődött – majd fejeződött be – az Anfielden. Az egyaránt a kezdő tizenegybe került Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos gárdája 0-1-es félidő után egyenlített ugyan, de végül alulmaradt (1-2) a hamvaiból feltámadt MU-val szemben.
Arne Slot vezetőedző angol bajnokcsapata alig egy perc múltán már hátrányba is került Bryan Mbeumo góljával (0-1). Ezután sokáig felváltva forogtak veszélyben a kapuk, de hol a támadók voltak pontatlanok, hol Mamardasvili vagy manchesteri kapuskollégája, Lammens védett bravúrral. A támadó középpályás posztján kezdő Szoboszlai irányította Pool a 20. percben került először igazán közel az egyenlítéshez: a magyar középpályás indította a kontrát, amely végén Gakpo lövése a bal kapufáról pattant ki. A 33. percben aztán a lécről jött ki Gakpo védőn felperdült beadása. Az utóbbi kilenc Liverpool-Manchester United meccsen nyeretlen vendégek egyre nyugodtabban, a kudarcsorozat terhével játszó hazaiak mind görcsösebben játszottak. Ez alól sajnos Kerkez sem volt kivétel (kis híján "öngólpasszt" adott oldalról Cunhának), de szerencsére a csapattársai a legnagyibb bakijánál kisegítették.
A fordulás után sem fordult a szerencse, az 50. percben Gakpo már harmadszor lőtt a kapufára. A 65. percben már az ellenfél kapujánál, és jól adott középre, de Szalah elpuskázta a nagy helyzetet.
Ekkor már Szoboszlait visszavezényelték újra a jobbhátvéd posztra, miután Slot egy hármas cserével a 61. percben átszervezte a csapatát, és pályára küldte az addig a kispadon jegelt Wirtzet is. A nyomasztóvá váló Liverpool-fölény a 79. percben hozta meg az egyenlítést, ekkor Chiesa lövésszerű éles beadását Cody Gakpo közelről már nem a kapufára, hanem a hálóba lőtte (1-1).
Csakhogy öt perccel később már újra az MU vezetett: a 84. percben Harry Maguire fejelt Mamardasvili kapujába (1-2), kialakítva ezzel a végeredményt.
A Liverpoolnak ez sorozatban már a negyedik (a bajnokságban a harmadik) vereségét szenvedte el, míg Rúben Amorim irányításával először nyert egymás után kétszer a Manchester United.
Az angol Premier League élcsoportja: 1. Arsenal 19 pont, 2. Manchester City 16, 3. Liverpool 15, ...9. Manchester United 13.
