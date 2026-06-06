„Lady Gaga velem akart dolgozni” - Budai Alex a világsztárok és rászorulók fodrásza

– A legtöbben kedvesek és aranyosak voltak – meséli. – Nagyon kedvelem Felicity Huffmant, a férjével, William H. Macyvel együtt. Felicity körülbelül két évig járt hozzám. Ez akkoriban volt, amikor a legjobban futott a Született feleségek című sorozat, aminek ő volt a főszereplője. Egyébként neki köszönhetően kezdtek el írni rólam a magyar újságok. A klasszikus, régi nagy drámai színészekért mindig is rajongtam, úgyhogy nekem az egyik legnagyobb élmény az volt, amikor az Oscar-díjas Vanessa Redgrave frizuráját készíthettem el. Szintén csupa jót tudok mesélni Lady Gagáról, aki egyszer velem akart dolgozni. A csapatommal együtt mi csináltuk egy eseményre a táncosainak is a haját. Ilyenkor az a szokás, hogy egy asszisztens vagy stylist mondja el, hogy mit szeretnének. Itt viszont maga az énekesnő jött be, elmondta az elképzelését, később megnézte az eredményt. Nagyon jóban lettünk, elégedett volt a frizurákkal is. Ezen felbátorodva, megkértem, hadd maradjunk a partin. Mondta, hogy sajnos nem lehet, mert öltönyt kellene viselni. Nagyon nevetett, amikor előhúztam az öltönyömet a táskából és természetesen ott maradhattunk. Rengeteg jót kaptam a szakmától és New Yorktól. Emlékszem, kezdetben, szó szerint úgy remegtem, mint a kocsonya, amikor egy-egy ilyen nagy név haját kellett elkészítsem. Azért ne felejtsük el, hogy egy kis faluból jövök, szuper szüleim vannak, de Magyarországon nem szokás agyondicsérni a gyereket, így én is tele voltam kisebbségi komplexusokkal, de idővel megtanultam kezelni.

Felicity Huffman és Budai Alex / Fotó: Privát

„Ha egyszer jót tettél, újra át akarod élni”

Jelenleg két szalonban dolgozik, mellette rengeteget jótékonykodik, kilenc éve megalapította a saját non-profit szervezetét, a Hair4Humanity-t.

– Itt az a szokás a nagy szalonokban, hogy évente egyszer rászorulók haját készítik el – meséli. – Így ízleltem meg először a segítés örömét, és így került hozzám egyszer egy fiatal, szegény indiai anyuka, akinek rákosan született a gyereke. Sírva mesélt róla, amit persze én is könnyes szemmel hallgattam. Amikor elkészültem, és megnézte magát a tükörben, újra elsírta magát. Azt mondta, hogy sosem volt még fodrásznál és sosem volt még ilyen szép. Akkor jöttem rá, hogy milyen erő van a kezemben és felmerült bennem a kérdés, hogy ha boldoggá tudom ezzel tenni az embereket, akkor miért nem csinálom gyakrabban?! Legközelebb, amikor hazautaztam Magyarországra, két fodrász ismerősöm megkérdezte, hogy nincs-e kedven kimenni velük a Deák térre hajléktalanok haját vágni. Persze, hogy mentem. A segítés, jótékonykodás függőséget okoz, mert olyan élményben van részed, ami annyira eteti a lelked, hogy újra és újra át akarod élni. Azóta rengeteg helyen jártam ezzel a céllal Magyarországon és Amerikában is, voltam árvaházakban, sebesült veteránoknál, női szállókon, a Mária-hurrikán túlélőinél. Nagyon szomorú sorsokkal találkozom, sokszor hónapokig mardossák a lelkemet, de ez ezzel jár. A segítés már sokkal nagyobb örömet okoz, mint a divat, csillogás világa. Most már szinte csak ez éltet. Szeretnék valamit a hazámért, Magyarországért tenni és szeretném ott hagyni a nevemet a jótékonykodásban…

Forrás: Fanny magazin