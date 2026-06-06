Ciprus rejtett arca, ahol nincs tömegturizmus

Magyarországról a legkényelmesebb opció, ha a dél-ciprusi larnacai repülőtérre érkezel, ahonnan bérelt autóval vagy taxival jutsz el Nicosiába. Itt a gyalogos ellenőrzőpontokon átsétálva már könnyedén elérhető a határ túloldala, ha pedig az északi Ercan repülőteret választod, akkor egy átszállással, Törökországon keresztül repülhetsz. Bármelyik megoldás mellett döntesz, egy észak-ciprusi utazás megszervezése abszolút rugalmas, így a logisztikát teljesen a saját igényeidre szabhatod.
Ciprus északi része egy önálló, sajátos hangulatú világ, amely a magyar utazók körében még mindig méltatlanul kevéssé ismert. Miközben a déli partokon egymást érik a hatalmas szállodakomplexumok és turistahadak, északon sokkal nyugodtabb ritmusban, ráadásul lényegesen
olcsóbban fedezheted fel a Földközi-tenger varázsát. Az utazás teljesen biztonságos, az árak pedig a déli oldallal összehasonlítva kifejezetten kedvezőek.
A felfedezést érdemes a világ utolsó kettéosztott fővárosában, Nicosiában (Lefkoşa) kezdeni. A történelmi óvárost védő velencei falakon belül húzódik az ENSZ-ütközőzóna, amelyen egy gyors útlevél-ellenőrzéssel gyalogosan is átkelhetsz. A túloldalon az 1572-ben épült Buyuk Han (Nagy Fogadó), az oszmán építészet monumentális, belső udvaros remeke fogad, amely ma kézműves boltok otthona. Séta közben hamar megpillanthatod a Selimiye-mecset – a korábbi Szent Szófia-székesegyház – gótikus íveit és minaretjeit: a XIV. századi francia gótika e mesterművét az oszmánok alakították át katedrálisból mecsetté.
A fővárostól alig 30 kilométerre északra fekszik Kyrenia (Girne), a régió turisztikai központja. A város szíve a patkó alakú régi kikötő, közvetlenül mellette pedig a több mint ezeréves Kyrenia-vár magasodik, amely egy ókori római erőd alapjaira épült. A belépőjegyek árai elenyészőek, nagyjából 1000 HUF (12 török líra) körül alakulnak.
Ha szeretsz túrázni, a Kyrenia-hegység igazi paradicsom. A meredek sziklákra épült Szent Hilarion-vár romjai szinte egybeolvadnak a heggyel: a legenda szerint ez az erőd ihlette a Walt Disney-filmek mesebeli kastélyait is. A belépő ide körülbelül 750 HUF (9 líra).
Kevéssel arrébb, a narancsligetek felett található a 220 méteres magasságban elterülő Bellapais-kolostor, amely a gótikus egyházi építészet lenyűgöző példája a XIII. századból. A túrák során érdemes felkeresni a festői Karmi hegyi falut is. Fontos azonban tudni, hogy a térségben jelentős a katonai jelenlét, ezért a túrázás során mindig maradj a jelzett ösvényeken, mert a földutak sokszor váratlanul katonai övezetek kerítéseibe ütköznek.
Észak-Ciprus hivatalos pénzneme a török líra (TRY), de az eurót is sok helyen elfogadják. A szigeten baloldali közlekedés van, a városok között pedig kiválóan működik a kisbuszos gyűjtőtaxi-rendszer, a dolmuş. Ezzel a helyi utazás városon belül alig 350-400 HUF (kevesebb mint 1 euró).
Ha a történelmi látnivalók mellett a természet is vonz, tegyél egy kirándulást a sziget északkeleti nyúlványára, a Karpaz-félszigetre, amely érintetlen aranyhomokos strandjairól, a fészkelő tengeri teknősökről és a szabadon kószáló vadcsacsijairól híres.
Nézz további izgalmas helyeket Észak-Cipruson az alábbi videóban:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.