Ciprus rejtett arca, ahol nincs tömegturizmus

Magyarországról a legkényelmesebb opció, ha a dél-ciprusi larnacai repülőtérre érkezel, ahonnan bérelt autóval vagy taxival jutsz el Nicosiába. Itt a gyalogos ellenőrzőpontokon átsétálva már könnyedén elérhető a határ túloldala, ha pedig az északi Ercan repülőteret választod, akkor egy átszállással, Törökországon keresztül repülhetsz. Bármelyik megoldás mellett döntesz, egy észak-ciprusi utazás megszervezése abszolút rugalmas, így a logisztikát teljesen a saját igényeidre szabhatod.

Észak-ciprusi utazás? Miért ne? Olcsóbb és tömegturizmus mentes úti cél (a képen Kyrénia festői kikötője).

Fotó: Alp Galip / shutterstock

Olcsóbb és tömegmentes: a déli résszel ellentétben északon alacsonyabb árak és nyugalom a jellemző.

a déli résszel ellentétben északon alacsonyabb árak és nyugalom a jellemző. Pazar látnivalók: kettéosztott főváros, Disney-t ihlető lovagvár és gótikus kolostorok várnak.

kettéosztott főváros, Disney-t ihlető lovagvár és gótikus kolostorok várnak. Egyszerű logisztika: Larnacából taxival vagy átszállásos repüléssel is könnyen megközelíthető.

Miért lehet jó választás egy észak-ciprusi utazás?

Ciprus északi része egy önálló, sajátos hangulatú világ, amely a magyar utazók körében még mindig méltatlanul kevéssé ismert. Miközben a déli partokon egymást érik a hatalmas szállodakomplexumok és turistahadak, északon sokkal nyugodtabb ritmusban, ráadásul lényegesen

olcsóbban fedezheted fel a Földközi-tenger varázsát. Az utazás teljesen biztonságos, az árak pedig a déli oldallal összehasonlítva kifejezetten kedvezőek.

A felfedezést érdemes a világ utolsó kettéosztott fővárosában, Nicosiában (Lefkoşa) kezdeni. A történelmi óvárost védő velencei falakon belül húzódik az ENSZ-ütközőzóna, amelyen egy gyors útlevél-ellenőrzéssel gyalogosan is átkelhetsz. A túloldalon az 1572-ben épült Buyuk Han (Nagy Fogadó), az oszmán építészet monumentális, belső udvaros remeke fogad, amely ma kézműves boltok otthona. Séta közben hamar megpillanthatod a Selimiye-mecset – a korábbi Szent Szófia-székesegyház – gótikus íveit és minaretjeit: a XIV. századi francia gótika e mesterművét az oszmánok alakították át katedrálisból mecsetté.

Lefkoşa (Nicosia) legizgalmasabb látnivalója a Büyük Han, ami egykor karavánszerájként működött, ma kávézók és ajándékboltok találhatók benne.

Fotó: Altug Galip / shutterstock

Lovagvárak a hegycsúcson és a mesés Kyrenia

A fővárostól alig 30 kilométerre északra fekszik Kyrenia (Girne), a régió turisztikai központja. A város szíve a patkó alakú régi kikötő, közvetlenül mellette pedig a több mint ezeréves Kyrenia-vár magasodik, amely egy ókori római erőd alapjaira épült. A belépőjegyek árai elenyészőek, nagyjából 1000 HUF (12 török líra) körül alakulnak.