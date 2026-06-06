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Ciprus rejtett arca, ahol nincs tömegturizmus

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Észak-Ciprus
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 17:45
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Az utazási főszezon közeledtével a legtöbben a jól ismert, zsúfolt földközi-tengeri üdülőhelyek felé veszik az irányt, pedig Ciprus északi része igazi rejtett kincs. Ha tömegturizmustól mentes, autentikus történelmi emlékekre és pénztárcabarát árakra vágysz, egy észak-ciprusi utazás garantáltan felejthetetlen élményeket tartogat neked.
Etédi Alexa
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Magyarországról a legkényelmesebb opció, ha a dél-ciprusi larnacai repülőtérre érkezel, ahonnan bérelt autóval vagy taxival jutsz el Nicosiába. Itt a gyalogos ellenőrzőpontokon átsétálva már könnyedén elérhető a határ túloldala, ha pedig az északi Ercan repülőteret választod, akkor egy átszállással, Törökországon keresztül repülhetsz. Bármelyik megoldás mellett döntesz, egy észak-ciprusi utazás megszervezése abszolút rugalmas, így a logisztikát teljesen a saját igényeidre szabhatod.

Egy észak-ciprusi utazás kötelező látnivalója Kyrénia kikötővárosa.
Észak-ciprusi utazás? Miért ne? Olcsóbb és tömegturizmus mentes úti cél (a képen Kyrénia festői kikötője).
Fotó: Alp Galip / shutterstock
  • Olcsóbb és tömegmentes: a déli résszel ellentétben északon alacsonyabb árak és nyugalom a jellemző.
  • Pazar látnivalók: kettéosztott főváros, Disney-t ihlető lovagvár és gótikus kolostorok várnak.
  • Egyszerű logisztika: Larnacából taxival vagy átszállásos repüléssel is könnyen megközelíthető.

Miért lehet jó választás egy észak-ciprusi utazás?

Ciprus északi része egy önálló, sajátos hangulatú világ, amely a magyar utazók körében még mindig méltatlanul kevéssé ismert. Miközben a déli partokon egymást érik a hatalmas szállodakomplexumok és turistahadak, északon sokkal nyugodtabb ritmusban, ráadásul lényegesen
olcsóbban fedezheted fel a Földközi-tenger varázsát. Az utazás teljesen biztonságos, az árak pedig a déli oldallal összehasonlítva kifejezetten kedvezőek. 

A felfedezést érdemes a világ utolsó kettéosztott fővárosában, Nicosiában (Lefkoşa) kezdeni. A történelmi óvárost védő velencei falakon belül húzódik az ENSZ-ütközőzóna, amelyen egy gyors útlevél-ellenőrzéssel gyalogosan is átkelhetsz. A túloldalon az 1572-ben épült Buyuk Han (Nagy Fogadó), az oszmán építészet monumentális, belső udvaros remeke fogad, amely ma kézműves boltok otthona. Séta közben hamar megpillanthatod a Selimiye-mecset – a korábbi Szent Szófia-székesegyház – gótikus íveit és minaretjeit: a XIV. századi francia gótika e mesterművét az oszmánok alakították át katedrálisból mecsetté.

Lefkoşa (Nicosia) látnivalója a Büyük Han
Lefkoşa (Nicosia) legizgalmasabb látnivalója a Büyük Han, ami egykor karavánszerájként működött, ma kávézók és ajándékboltok találhatók benne.
Fotó: Altug Galip / shutterstock

Lovagvárak a hegycsúcson és a mesés Kyrenia

A fővárostól alig 30 kilométerre északra fekszik Kyrenia (Girne), a régió turisztikai központja. A város szíve a patkó alakú régi kikötő, közvetlenül mellette pedig a több mint ezeréves Kyrenia-vár magasodik, amely egy ókori római erőd alapjaira épült. A belépőjegyek árai elenyészőek, nagyjából 1000 HUF (12 török líra) körül alakulnak.

Kyrénia, Camelot Beach tengerpartja Észak-Cipruson.
Kyrénia, Camelot Beach: Észak-Ciprus is páratlan tengerpartokkal és kristálytiszta vízzel várja a pihenni vágyókat. 
Fotó: Alp Galip / shutterstock

Ha szeretsz túrázni, a Kyrenia-hegység igazi paradicsom. A meredek sziklákra épült Szent Hilarion-vár romjai szinte egybeolvadnak a heggyel: a legenda szerint ez az erőd ihlette a Walt Disney-filmek mesebeli kastélyait is. A belépő ide körülbelül 750 HUF (9 líra).

Kevéssel arrébb, a narancsligetek felett található a 220 méteres magasságban elterülő Bellapais-kolostor, amely a gótikus egyházi építészet lenyűgöző példája a XIII. századból. A túrák során érdemes felkeresni a festői Karmi hegyi falut is. Fontos azonban tudni, hogy a térségben jelentős a katonai jelenlét, ezért a túrázás során mindig maradj a jelzett ösvényeken, mert a földutak sokszor váratlanul katonai övezetek kerítéseibe ütköznek.

A Bellapais-kolostor romjai Észak-Cipruson.
A gótikus Bellapais-kolostor festői panorámája, égbe szökő ívei igazi kuriózumok. 
Fotó: Morrowind / shutterstock

Praktikus tippek a kalandozáshoz

Észak-Ciprus hivatalos pénzneme a török líra (TRY), de az eurót is sok helyen elfogadják. A szigeten baloldali közlekedés van, a városok között pedig kiválóan működik a kisbuszos gyűjtőtaxi-rendszer, a dolmuş. Ezzel a helyi utazás városon belül alig 350-400 HUF (kevesebb mint 1 euró).

Ha a történelmi látnivalók mellett a természet is vonz, tegyél egy kirándulást a sziget északkeleti nyúlványára, a Karpaz-félszigetre, amely érintetlen aranyhomokos strandjairól, a fészkelő tengeri teknősökről és a szabadon kószáló vadcsacsijairól híres.

Vadszamár Észak-Cipruson, a Karpaz-foknál.
A Karpaz-fok vadszamarai az 1974-es török invázió során a görög ciprióta gazdák által magukra hagyott szamarak leszármazottai. 
Fotó: Tatiana Diuvbanova / shutterstock

Nézz további izgalmas helyeket Észak-Cipruson az alábbi videóban:

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