Hatalmas lángok csaptak fel Gödöllőn, felgyújtották egy rendőr autóját – és ezzel még nincs vége

A Budakörnyéki Járási Ügyészség közveszélyokozás bűntette miatt indítványozza annak férfinak a letartóztatását, aki a Gödöllői Rendőrkapitányság előtt egy parkoló személygépkocsit gyújtott fel - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.
A közlemény szerint az ügy gyanúsítottja kedden a késő esti órákban a Gödöllői Rendőrkapitányság épülete előtt parkoló egyik autót égésgyorsító anyaggal öntötte le, majd felgyújtotta azt; az autó, amely teljesen kiégett, egy rendőré volt.
A Budakörnyéki Járási Ügyészség a szökés, elrejtőzés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére tekintettel tett indítványt a többszörösen büntetett előéletű férfi letartóztatásának elrendelésére, melyről a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája a mai napon fog dönteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.