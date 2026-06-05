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Hatalmas lángok csaptak fel Gödöllőn, felgyújtották egy rendőr autóját – és ezzel még nincs vége

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 13:05
rendőrautótűz
Az autó teljesen kiégett. Ráadásul mindez a rendőrkapitányságnál történt.
Bors
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A Budakörnyéki Járási Ügyészség közveszélyokozás bűntette miatt indítványozza annak férfinak a letartóztatását, aki a Gödöllői Rendőrkapitányság előtt egy parkoló személygépkocsit gyújtott fel - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

Egy rendőr autója állt lángokban Gödöllőn
Egy rendőr autója állt lángokban Gödöllőn / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Rendőr autóját gyújtotta fel a tettes

A közlemény szerint az ügy gyanúsítottja kedden a késő esti órákban a Gödöllői Rendőrkapitányság épülete előtt parkoló egyik autót égésgyorsító anyaggal öntötte le, majd felgyújtotta azt; az autó, amely teljesen kiégett, egy rendőré volt.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a szökés, elrejtőzés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére tekintettel tett indítványt a többszörösen büntetett előéletű férfi letartóztatásának elrendelésére, melyről a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája a mai napon fog dönteni.

 

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