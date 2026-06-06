Videón az ütközés: villamos elé kanyarodott az autós

Összeütközött egy személyautó és egy villamos péntek délután Budapest XVIII. kerületében, az Üllői úton. A baleset miatt a helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók is kivonultak. Az ütközés a villamos forgalmát is akadályozta – számolt be a katasztrófavédelem.
A HVG kiszúrt egy Facebook-videót arról, hogyan zajlott a baleset a villamosvezető szemszögéből. A felvételen jól látható, hogy a szürke Honda vezetője azonnal megkezdi a kanyarodást, amint a szemből érkező teherautó elhalad, és szabaddá válik előtte az út. Ekkor azonban közvetlenül a közeledő villamos elé fordul, amely már nem tud időben megállni, és nagy erővel a jármű vezetőoldalának ütközik.
A lap felkereste az Országos Mentőszolgálatot, amely közölte, hogy a baleset után három fiatalt helyszíni ellátás után stabil állapotban kórházba vittek.
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