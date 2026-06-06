Rubint RékaAmbrus AttilaExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Cintia, Norbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Videón az ütközés: villamos elé kanyarodott az autós

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors ütközés
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 17:50
üllői útbalesetvillamos
Az Üllői úton történt a baleset. Három fiatalt kórházba kellett szállítani.

Összeütközött egy személyautó és egy villamos péntek délután Budapest XVIII. kerületében, az Üllői úton. A baleset miatt a helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók is kivonultak. Az ütközés a villamos forgalmát is akadályozta – számolt be a katasztrófavédelem.

A HVG kiszúrt egy Facebook-videót arról, hogyan zajlott a baleset a villamosvezető szemszögéből. A felvételen jól látható, hogy a szürke Honda vezetője azonnal megkezdi a kanyarodást, amint a szemből érkező teherautó elhalad, és szabaddá válik előtte az út. Ekkor azonban közvetlenül a közeledő villamos elé fordul, amely már nem tud időben megállni, és nagy erővel a jármű vezetőoldalának ütközik.

A lap felkereste az Országos Mentőszolgálatot, amely közölte, hogy a baleset után három fiatalt helyszíni ellátás után stabil állapotban kórházba vittek.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu