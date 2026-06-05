Újabb részletek derültek ki Rubint Réka betegségéről: „A tüdőmből kivették a két legnagyobb gócot”

Rubint Réka két hónapja állt ki a nyilvánosság elé, és őszintén vallott arról, hogy 2022 óta küzd súlyos betegségével. A népszerű fitneszedző igyekszik pozitívan állni a történtekhez, ezért inkább feladatként fogja fel a tragédiát. Réka férje, Schobert Norbert is elkísérte most Hajdú Péter Beköltözve című műsorába, ahol olyan részleteket árult el a kezeléséről, amiket eddig nem látott a nyilvánosság.

Rubint Réka családja mindenben támogatja a pokolian nehéz helyzetben lévő családanyát (Fotó: Nagy Zoltán)

Rubint Réka tüdeje már teljesen egészséges

A fitneszedző orvosa korábban csak hat olyan emberrel találkozott, akinek hasonló típusú daganata volt, mint Rékának. A tapasztalata alapján ez a daganat nem képes áttétet adni, ám ebben az esetben ez is megtörtént, mivel Rubint Réka tüdejében öt gócot is találtak, amiket megpróbáltak eltávolítani.

December ötödikén műtöttek, elaltattak, és a tüdőmből kivették a két legnagyobb gócot. Elküldték szövettanra, majd később a maradék háromra kaptam öt sugarat. Ezzel el is tűntek, és a tüdőm már teljesen rendben van

– jelentette ki a családanya.

A műtét után azonban nem volt megállás Réka életében, mivel még abban a hónapban repülőre szállt és kiutazott az alakreform táborába a Seychelle-szigetekre. „December 28-án felültem a repülőgépre úgy, hogy kaptam a vérhígítót minden nap, harminc napon keresztül. Hatvan utassal mentünk, akik semmit nem tudtak erről” – vallotta Hajdú Péternek Rubint Réka.

Rubint Réka férje, Schobert Norbi elárulta, hogy felesége nemcsak a tüdejével, hanem pajzsmirigyével is megküzdött (Fotó: Tumbász Hédi)

Rubint Réka immunterápiával próbálta elkerülni az újabb kemoterápiát

Ez csak annyit használt, hogy kinyírta a pajzsmirigy működését. Emiatt bevizesedett a feje, és sokan azt írták, hogy biztos félresikerült a botox. Egy hét alatt hét kilót hízott, minden nap egy kilót. Már nem evett semmit

– árulta el Norbi.

Réka azóta is folyamatosan kapja a hasonló megjegyzéseket, amik a mai napig nagyon megviselik őt. A kamerák előtt tört össze, amikor visszaemlékezett ezekre a kommentekre. „Ne bántsuk egymást, hiszen nem lehet tudni, hogy a másik min megy keresztül. Mert kívülről minden úgy tűnik, hogy rendben van, azért még nem kell egymás torkának esni” – üzente a rosszakaróknak a népszerű fitneszedző.