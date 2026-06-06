Eladják a magyar származású milliárdos luxusvilláját - kék tengeri barlangot találtak az alagsorban

René Benko 2025 januárjáig még Európa egyik leggazdagabb embereként volt számon tartva, mára azonban a kontinens egyik legnagyobb adósságállományt felhalmozó üzletemberévé vált. A magyar felmenőkkel rendelkező Benko pénzügyi zseniként robbant be az osztrák üzleti elitbe, ám a több tucat vállalatot magában foglaló, gondosan felépített holdingbirodalma végül kártyavárként omlott össze.

René Benko Európa egyik leggazdagabb üzletembere volt. Fotó: AFP

A bukott üzletember 1977-ben született Innsbruckban. 17 évesen abbahagyta az iskolát, majd tetőtéri lakások eladásával kezdte karrierjét. Később a szállodaiparban, üzletházakban, repterekben és más ingatlanokban szerzett üzletrészeket. 2024-ben bukott bele az ingatlanspekulációkba, amiért börtönbe került, most pedig ügye ott tart, hogy az Innsbruckban található luxusvilláját is el kell adnia.

Eladják René Benko luxusvilláját

René Benko egykori álomprojektje, az Iglsben található monumentális kastélyvilla is a felszámolás részévé válhat. Az egykori osztrák ingatlanmágnás fényűző birtoka mintegy 6000 négyzetméteres összterülettel rendelkezik, aminek különlegessége, hogy a föld alatt a híres, Capriban található, Kék-barlang másolatát is megépíttette.

Fotó: AFP

A sajtó értesülései szerint a luxusingatlant most értékesíthetik, miután a Laura Magánalapítvány csődje miatt a felszámolók megkezdték az alapítvány és kapcsolt cégei vagyonának felmérését.

A Laura magánalapítvány (Laura Privatstiftung) René Benko és édesanyja, Ingeborg Benko által létrehozott családi vagyonkezelő alapítvány, amelyet 2006 végén alapítottak Innsbruckban. Nevét Benko lányáról, Lauráról kapta. Az alapítvány eredeti célja a családi vagyon kezelése és a kedvezményezettek – Benko, édesanyja és leszármazottai – anyagi biztonságának biztosítása volt.

A Laura alapítvány csődjét az okozta, hogy a cég egymilliárd eurós adósságot halmozott fel, ezért a csődgondnokoknak nemcsak az alapítvány, hanem Benko személyes érdekeltségeihez kapcsolódó vagyonelemekre is rálátásuk nyílt. Emellett pedig a Párizsban működő ICC Nemzetközi Választottbíróság 2026 februárjában közel 700 millió eurót ítélt meg Abu-Dzabi állami befektetési alapjának, amely a Mubadala révén éveken át finanszírozta a Signa-csoportot. A befektetési szerződésekben a Laura alapítvány is garanciavállalóként szerepelt, ezért az alapítványnak márciusban szintén fizetésképtelenséget kellett jelentenie.