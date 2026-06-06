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Eladják a magyar származású milliárdos luxusvilláját - kék tengeri barlangot találtak az alagsorban

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 18:00
üzletembercsődvilla
Újabb látványos fordulatot vett a Signa-birodalom összeomlása: a felszámolók már a családi vagyon legértékesebb elemeit is értékesíthetik. A magyar származású René Benko legendás, Innsbruck melletti luxusvilláját – benne a Capri Kék-barlang föld alatti másolatával – a Laura magánalapítvány csődje miatt el kell adni, hogy a hitelezők követeléseit részben fedezni lehessen.
Bors
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René Benko 2025 januárjáig még Európa egyik leggazdagabb embereként volt számon tartva, mára azonban a kontinens egyik legnagyobb adósságállományt felhalmozó üzletemberévé vált. A magyar felmenőkkel rendelkező Benko pénzügyi zseniként robbant be az osztrák üzleti elitbe, ám a több tucat vállalatot magában foglaló, gondosan felépített holdingbirodalma végül kártyavárként omlott össze.

René Benko
René Benko Európa egyik leggazdagabb üzletembere volt. Fotó: AFP

A bukott üzletember 1977-ben született Innsbruckban. 17 évesen abbahagyta az iskolát, majd tetőtéri lakások eladásával kezdte karrierjét. Később a szállodaiparban, üzletházakban, repterekben és más ingatlanokban szerzett üzletrészeket. 2024-ben bukott bele az ingatlanspekulációkba, amiért börtönbe került, most pedig ügye ott tart, hogy az Innsbruckban található luxusvilláját is el kell adnia.

Eladják René Benko luxusvilláját

René Benko egykori álomprojektje, az Iglsben található monumentális kastélyvilla is a felszámolás részévé válhat. Az egykori osztrák ingatlanmágnás fényűző birtoka mintegy 6000 négyzetméteres összterülettel rendelkezik, aminek különlegessége, hogy a föld alatt a híres, Capriban található, Kék-barlang másolatát is megépíttette.

Fotó: AFP

A sajtó értesülései szerint a luxusingatlant most értékesíthetik, miután a Laura Magánalapítvány csődje miatt a felszámolók megkezdték az alapítvány és kapcsolt cégei vagyonának felmérését. 

A Laura magánalapítvány (Laura Privatstiftung) René Benko és édesanyja, Ingeborg Benko által létrehozott családi vagyonkezelő alapítvány, amelyet 2006 végén alapítottak Innsbruckban. Nevét Benko lányáról, Lauráról kapta. Az alapítvány eredeti célja a családi vagyon kezelése és a kedvezményezettek – Benko, édesanyja és leszármazottai – anyagi biztonságának biztosítása volt.

A Laura alapítvány csődjét az okozta, hogy a cég egymilliárd eurós adósságot halmozott fel, ezért a csődgondnokoknak nemcsak az alapítvány, hanem Benko személyes érdekeltségeihez kapcsolódó vagyonelemekre is rálátásuk nyílt. Emellett pedig a Párizsban működő ICC Nemzetközi Választottbíróság 2026 februárjában közel 700 millió eurót ítélt meg Abu-Dzabi állami befektetési alapjának, amely a Mubadala révén éveken át finanszírozta a Signa-csoportot. A befektetési szerződésekben a Laura alapítvány is garanciavállalóként szerepelt, ezért az alapítványnak márciusban szintén fizetésképtelenséget kellett jelentenie.

A felszámolás alá kerülhet:

  • Benko híres innsbrucki villája
  • egy 8000 négyzetméteres prémium telek Iglsben
  • további, hozzá köthető magánvagyoni elemek

Luxus a villa minden szegletében

A villa belső kialakítása jól tükrözi Benko fényűző, luxusban gazdag életmódját. Sajtóinformációk szerint az ingatlan berendezésére elképesztő összegeket fordított:

  • 765 ezer eurót bútorokra
  • 600 ezer eurót szórakoztató elektronikára
  • 400 ezer eurót a borospincére

A birtok legkülönlegesebb része azonban kétségtelenül a föld alatti mesterséges Kék-barlang, amelyet a Capri szigetén található, világhírű természeti látványosság mintájára építettek meg.

A projektet Hans Sima, karintiai műszikla-építő valósította meg. A mesterséges barlanghoz:

  • több mint 2000 négyzetméter műsziklát használtak fel
  • egy 30 méteres medence tartozik hozzá
  • a barlang fesztávolsága 14 méter
  • a kivitelezés közel két évig tartott

A különleges térben vízesések, hangulatvilágítás, valamint napfelkeltét és naplementét imitáló fényszimuláció is helyet kapott.

Benko továbbra is előzetesben

A valaha az osztrák elit kedvencének számító üzletember, 2025 januárja óta előzetes letartóztatásban van Innsbruckban. Az egykor mesés luxusban élő milliárdos ma már egészen más körülmények között tölti mindennapjait.

 

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