A testvérétől lett két gyermeke: most azért küzdenek, hogy összeházasodhassanak

Ana Parra mindössze 20 éves volt, amikor először találkozott féltestvérével, Daniel Parrával – és a kémia azonnal megvolt közöttük. A spanyol pár, akiknek azóta két közös gyermekük született, most a törvény megváltoztatásáért kampányol, hogy legálisan összeházasodhassanak.

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Ana mindig is tudta, hogy valahol van egy féltestvére. Gyerekként tudta, hogy az apja elhagyta, hogy új életet kezdjen egy másik nővel, akivel közös gyermekei születtek. Az egyik ilyen gyerek Daniel volt, aki elárulta: „Valaki azt mondta nekem, hogy talán van egy nővérem odakint, de az apám sosem mondta el, el akarta titkolni.”

Ana kíváncsi volt a testvérére, ezért a Facebookon talált rá Danielre, és azt javasolta neki, hogy találkozzanak. Mindketten első látásra szerelemként írják le az első találkozásukat.

„Nem akartuk felismerni” – vallotta be Ana –, „dühösek voltunk magunkra, mert nehéz volt beismerni és megtörni ezt a tabut – testvérek vagyunk, pedig nem így éreztük.”

Az első csókjuk egy bulin történt, ahol mindketten részt vettek. „Buliztunk, lassan közeledtünk egymáshoz, és először csókoltuk meg egymást.”

Ana „szégyellte” a történteket, de Daniel számára a pillanat sorsfordító volt: „Ez a csók minden akadályt ledöntött, teljesen megváltoztatta az életemet. Nem is mertem hinni, hogy ez a valóság.”

Néhány nappal később megbeszélték, hogy újra találkoznak, de vonakodtak bevallani romantikus érzéseiket. Daniel bevallotta: „Képzeld el, hogy tetszik neked egy lány, és erkölcsi okokból megtiltják neked, hogy vele legyél. Nagyon nehéz ezzel megbirkózni.”

Csak egy londoni kiruccanás után döntöttek úgy, hogy nyilvánosságra hozzák kapcsolatukat, ahol úgy érezték, szerelmes párként viselkedhetnek anélkül, hogy bárki megszólná őket. Ana azt mondta: „Ez volt az első alkalom, hogy elmondhattuk magunkról, hogy nyilvánosan úgy viselkedtünk, mint egy igazi pár. Elmentünk vacsorázni, sétálni. Olyan volt, mint a szabadság robbanása.”

Meglepő módon a páros úgy döntött, hogy közösen szerepelnek a televízióban, Ana pedig így nyilatkozott: „Nem éreztük úgy, hogy mindenkinek egyenként kellene elmesélnünk a történetünket, ezért döntöttünk úgy, hogy így meséljük el.”