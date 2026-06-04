Foci-vb: Marco Rossi fizetésben is lemarad a világbajnokságról

Elkészült a lista arról, mennyit keresnek a labdarúgó-világbajnokságon szereplő válogatottak szövetségi kapitányai. Az első helyen egy vb-újonc szerepel, az AC Milannal és a Real Madriddal edzőként összesen öt Bajnokok Ligája-győzelmet szerző Carlo Ancelotti a brazil kispadon debütál válogatott szinten. Az olasz szakember éves bére közel 30-szor nagyobb, mint a magyar válogatottat irányító Marco Rossi fizetése.

Marco Rossi fizetése a vb középmezőnyében sincs

Fotó: Szabó Miklós / nemzeti sport

A lista számos érdekességet tartalmaz. Az első helyen Carlo Ancelotti áll évi 10 millió euróval, az üzbég kispadra beugró Fabio Cannavaro pedig szintén kezdőként holtversenyben az ötödik helyen van. Ami szintén döbbenetes, hogy a világbajnoki címvédő Argentína mestere, Lionel Scaloni évi 2,3 millió eurós keresete csak a 14. helyre elég a 48 csapatos mezőnyben. Sőt, a spanyolokat Eb-aranyig vezető Luis de la Fuente a 15.

Marco Rossi keresete a középmezőnyre sem elég

Íme a lista a foci-vb legjobban fizetett kapitányairól:

1. Carlo Ancelotti (Brazília) - 10 millió euró (3,6 milliárd forint)

2. Julian Nagelsmann (Németország) - 7 millió euró (2,48 milliárd forint)

3. Mauricio Pochettino (USA) - 6 millió euró (2,12 milliárd forint)

4. Thomas Tuchel (Anglia) - 5,8 millió euró (2,05 milliárd forint)

5. Roberto Martinez (Portugália) és Fabio Cannavaro (Olaszország) - 4 millió euró (1,41 milliárd forint)

7. Didier Deschamps (Franciaország) - 3,8 millió euró (1,38 milliárd forint)

8. Ronald Koeman (Hollandia) és Marcelo Bielsa (Uruguay) - 3 millió euró (1,06 milliárd forint)

10. Jesse March (Kanada), Javier Aguirre (Mexikó) és Gustavo Alfaro (Paraguay) - 2,5 millió euró (887 millió forint)

13. Julen Lopetequi (Katar) - 2,4 millió euró (851 millió forint)

14. Lionel Scaloni (Argentína) - 2,3 millió euró (816 millió forint)

15. Luis de la Fuente (Spanyolország), Néstor Lorenzo (Kolumbia), Sébastien Beccacece (Ecuador) és Jürgen Klinsman (Dél-Korea) - 2 millió euró (710 millió forint)

Egy 2024-es adat szerint Marco Rossi évi 300 ezer eurót (106 millió forintot) keres az MLSZ-nél, ezzel a vb-kapitányok rangsorában a legjobb 30-ba sem kerülne be.