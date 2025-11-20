Eldőlt, Marco Rossi lemaradt a nagy találkozásról

Egyelőre csak két olasz szövetségi kapitány futballválogatottja biztosította be a részvételét a 2026-os világbajnokságon, de akár ötre is nőhet még a létszámuk. Számunkra a legfájóbb, hogy a mieinket 2018 óta dirigáló Marco Rossi immár biztosan nem lesz ott a honfitársai nagy találkozóján.
Egyenes ágon Carlo Ancelotti a brazil, Fabio Cannavaro pedig az üzbég válogatott élén lesz ott a június 11. és július 18. között az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában megrendezendő 2026-os foci-vb-n. Ami a drámai véget ért magyar-ír vb-selejtező (2-3) után nem sikerült Marco Rossinak a magyar válogatottal, az összejött Vincenzo Montellának a törökök, Francesco Calzonának a szlovákok, Gennaro Gattusónak pedig hazájuk, Olaszország nemzeti csapatával: legalább a vb-pótselejtezőkre bejutva kapni még egy esély a kvalifikációra.
S hogy olasz kollégái közül kik jártak még úgy, ahogy a nálunk egyelőre bizonytalan sorsú Rossi?
Európában Roberto Cevoli a San Marinó-i, Emilio De Leo a máltai, Paolo Nicolato a lett, az afrikai selejtezőkön érdekelt Stefano Cusin pedig a Comore-szigetek legjobbjaival bukott el.
