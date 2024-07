Ezt soha nem felejtjük el! Összeszedtük az Eb legjeit

Spanyolország győzelmével ért véget a németországi Európa-bajnokság, miután a döntőben 2-1-re verte Angliát. A Bors rendhagyó összefoglalót készített a viadalról. Ki volt a legjobb játékosa? Ki lőtte a torna gólját? Melyik csapat adta a legtöbb élményt, és melyik a legkevesebbet?

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A torna legjobbja

A spanyol Rodri olyan poszton szerepel, amely nem igazán feltűnő, mégis ő mozgatta Spanyolországot. Ha kellett lassította, ha kellett gyorsította a játékot a mélyen, hátul szereplő középpályás. A helyezkedése, a labdatartása, az átadásai és távoli lövései tették őt hatékonnyá. A Manchester City játékosát választották az Eb legjobb játékosának.

A legjobb fiatal

16 évesen mutatkozott be, és 17 évesen lett Európa-bajnok. A Barcelona tinije Lamine Yamal nemzetközi szinten is berobbant a köztudatba ezen a tornán. Négy gólpasszt adott, a franciák ellen szenzációs gólt szerzett, és állandó veszélyt jelentette a spanyolok jobb oldalán. Másokat ennyi idősen még be sem engednek a felnőtt csapat öltözőjébe, ő pedig kulcsemberként játszott végig, és ért a csúcsra.

Akiknek az Eb-n tanultuk meg a nevét

A bal oldali szárnyvédő, a török Ferdi Kadioglu a felfutásaival jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Törökország a legjobb nyolcig jutott az Eb-n. A Fenerbahce 24 éves játékosa számos nagy nevű bal oldali játékosról elterelte a figyelmet az Eb-n. Georges Mikautadze a grúzoknál tűnt ki, gyors, ügyes, kétlábas, és intelligens. Csapattársa, a 23 éves kapus, Giorgi Mamardashvili volt a torna egyik legjobb kapusa, aki a spanyol Valencia alkalmazottja. Számos bravúrt produkált. A spanyol Nico Williams is ezen a tornán keltett nemzetközi figyelmet, Lamine Yamallal a bal- és jobbszélen minden riválisnak komoly gondokat okoztak. A Bilbao játékosa az Eb után klubot válthat, a Barcelonába kerülhet Lamine Yamal mellé...

A legszebb gól

A Bors Lamine Yamal találatára szavaz, amit a franciáknak lőtt. Beültette védőjét a hintába, majd ballal, 20 méterről úgy tekert a hosszú felső sarokba, hogy a labda a kapufáról vágódott a hálóba. Az angol Jude Bellingham ollózása is gyönyörű volt Szlovákia ellen, Anglia azzal kerülte el a kiesést a nyolcaddöntőben.