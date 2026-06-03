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Áll a bál, Cristiano Ronaldo jelenléte csak árt a portugáloknak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Cristiano Ronaldo
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 07:00
foci-vb 2026Portugália
Nincs helye a keretben az ötszörös aranylabdásnak? Cristiano Ronaldóval kapcsolatban kemény kritikát fogalmaztak meg a foci-vb előtt.

Már nyakunkon a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, amely több világsztár számára az utolsó lehetőség lesz a torna megnyerésére. Lionel Messi négy évvel ezelőtt már feltette a koronát pályafutására, ám örök riválisa, Cristiano Ronaldo még negyven felett is megszállottan üldözi a világbajnoki trófeát. Ám egyesek szerint a portugál világsztárnak már egyáltalán nincs helye a tornán.

Cristiano Ronaldo mellett hat 40 év fölötti játékos szerepel a foci-vb-n
Cristiano Ronaldo mellett hat 40 év fölötti játékos szerepel a foci-vb-n Fotó: Abdullah Ahmed

A sztárok iránti megszállottság alááshatja Portugália esélyeit

– fogalmaz a The Guardian szerzője, Jonathan Wilson a hatodik világbajnokságára készülő Ronaldóval kapcsolatban.

A lap hangsúlyozza, hogy a modern labdarúgásban már korántsem számít ritkaságnak, ha egy játékos negyvenéves kora fölött is képes kimagasló teljesítményre. Luka Modric és Edin Dzeko például negyven fölött is válogatottjuk legjobbjai a posztjukon. Ugyanez azonban Cristiano Ronaldóról már nem mondható el.

Ronaldo már nem az a játékos, aki volt. Még mindig jó a levegőben és a kapu előtt, de alig tud már mozogni, hiányzik belőle az a robbanékony erő, ami egykor naggyá tette. Ebben a szezonban megnyerte a szaúdi ligát, de ez inkább a bajnokság színvonalát mutatja, mintsem az ő nagyságát.

– írják a portugállal kapcsolatban.

Kiemelik, hogy már a 2022-es katari tornán is tehernek tűnt. Amikor az aranylabdás kikerült a kezdőből, Goncalo Ramos beállítása új lendületet adott a portugál válogatottnak, és a fiatal támadó Svájc ellen mesterhármast is szerzett.

Ráadásul a Guardiannál előrevetítik, hogy Ronaldo jelenléte lehet az ok, amiért a portugálok jelenlegi kiemelkedő generációja nem tud kibontakozni.

Cristiano Ronaldo a kispadon végzi?

Természetesen a 41 éves támadó számára nem lehet könnyű elfogadni, hogy már nem képes tartani a lépést a fiatalokkal. Ha azonban Ronaldo mindenáron világbajnoki címet szeretne nyerni, könnyen lehet, hogy be kell vállalnia azt a kompromisszumot, hogy a mérkőzések jelentős részét a kispadról figyeli.

 

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