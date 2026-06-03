Áll a bál, Cristiano Ronaldo jelenléte csak árt a portugáloknak

Már nyakunkon a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, amely több világsztár számára az utolsó lehetőség lesz a torna megnyerésére. Lionel Messi négy évvel ezelőtt már feltette a koronát pályafutására, ám örök riválisa, Cristiano Ronaldo még negyven felett is megszállottan üldözi a világbajnoki trófeát. Ám egyesek szerint a portugál világsztárnak már egyáltalán nincs helye a tornán.
A sztárok iránti megszállottság alááshatja Portugália esélyeit
– fogalmaz a The Guardian szerzője, Jonathan Wilson a hatodik világbajnokságára készülő Ronaldóval kapcsolatban.
A lap hangsúlyozza, hogy a modern labdarúgásban már korántsem számít ritkaságnak, ha egy játékos negyvenéves kora fölött is képes kimagasló teljesítményre. Luka Modric és Edin Dzeko például negyven fölött is válogatottjuk legjobbjai a posztjukon. Ugyanez azonban Cristiano Ronaldóról már nem mondható el.
Ronaldo már nem az a játékos, aki volt. Még mindig jó a levegőben és a kapu előtt, de alig tud már mozogni, hiányzik belőle az a robbanékony erő, ami egykor naggyá tette. Ebben a szezonban megnyerte a szaúdi ligát, de ez inkább a bajnokság színvonalát mutatja, mintsem az ő nagyságát.
– írják a portugállal kapcsolatban.
Kiemelik, hogy már a 2022-es katari tornán is tehernek tűnt. Amikor az aranylabdás kikerült a kezdőből, Goncalo Ramos beállítása új lendületet adott a portugál válogatottnak, és a fiatal támadó Svájc ellen mesterhármast is szerzett.
Ráadásul a Guardiannál előrevetítik, hogy Ronaldo jelenléte lehet az ok, amiért a portugálok jelenlegi kiemelkedő generációja nem tud kibontakozni.
Természetesen a 41 éves támadó számára nem lehet könnyű elfogadni, hogy már nem képes tartani a lépést a fiatalokkal. Ha azonban Ronaldo mindenáron világbajnoki címet szeretne nyerni, könnyen lehet, hogy be kell vállalnia azt a kompromisszumot, hogy a mérkőzések jelentős részét a kispadról figyeli.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.