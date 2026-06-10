Botránnyal indul a foci-vb, lemondásra szólították fel a FIFA elnökét

Ruud Gullit lemondására szólította fel a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnökét, Gianni Infantinót a világbajnokságot érintő botrányok kapcsán. A 63 éves, 1987-ben Aranylabdával kitüntett holland labdarúgó felsorolta a foci-vb-hez kapcsolható botrányokat: Egy iraki labdarúgót hét órán át hallgattak ki Chicagóban, a legjobb afrikai játékvezetőt nem engedték be az Egyesült Államokban, a valódi szurkolók nem engedhetik meg maguknak a meccsjegyeket, miközben az iráni válogatott drukkerei utazási engedélyt sem kapnak. A holland sztár szerint Gianni Infantino és társai tönkreteszik a futballt.
Hosszú ideig hallgattam, mert ezt a világbajnokságot kizárólag futballszempontból akartam megítélni. De minél jobban belemegyünk az előkészületekbe, annál világosabbá válik, hogy már nem a futball áll a középpontban. Ezért úgy vélem, Gianni Infantinónak komolyan fontolóra kellene vennie, hogy lemondjon a FIFA elnöki posztjáról. A világbajnokságnak az embereket kellene egyesítenie. Ehelyett ez a torna a megosztottság, a politikai viták, az utazási korlátozások és az adminisztratív kudarcok szimbólumává válik. Olyan híreket hallunk, hogy az iráni szurkolóktól visszavonták a jegyeket. Láttuk a szomáliai játékvezető, Omar Artan esetét, akit a FIFA kiválasztott, de állítólag megtagadták tőle a belépést a rendező országba. Ezek nem apró problémák, a világbajnokság lényegét érintik. A FIFA nem folytathatja a labdarúgás népszerűsítését mint egyetemes játékot, miközben a szurkolók, tisztviselők és résztvevők olyan akadályokkal szembesülnek, amelyeknek látszólag semmi köze sincs a futballhoz. A szervezet elsődleges felelőssége a verseny integritásának és hozzáférhetőségének védelme
- kezdte Gullit, aki játékosként 1988-ban Európa-bajnoki címet nyert a holland válogatottal.
"Ezek a problémák előre láthatóak voltak. A FIFA ítélte oda a tornát, és hagyta jóvá a szervezési intézkedéseket, és többször is biztosította a labdarúgó világot arról, hogy mindenkit szívesen látnak. Ha ezek nem teljesülnek, akkor a legfelső szintről kell kezdődnie felelősségre vonásnak. A vezetés nem arról szól, hogy fotókon pózolsz a politikusokkal, vagy kereskedelmi sikereket ünnepelsz. A vezetés arról szól, hogy felelősséget vállalsz, amikor a dolgok rosszul alakulnak. Ezért hiszem, hogy Infantino úrnak fel kell tennie magának a kérdést, hogy még mindig ő-e a megfelelő személy a világfutball vezetésére?" - fogalmazott az egykori középpályás.
Az aranylabdás labdarúgó hozzátette, a jegyek költségei szintén komoly aggodalomra adnak okot.
Sok hűséges szurkoló, aki végigköveti hazája selejtezőit, már nem engedheti meg magának, hogy részt vegyen a tornán. A labdarúgás kockázatot jelent, hogy a játékot felépítő hétköznapi szurkolók helyett a vállalatok és a gazdag nézők kizárólagos eseményévé válik. A világbajnokság a világé, nem a kormányoké, a politikai érdekeké vagy a labdarúgó-vezetőké. A játékosoké, a játékvezetőké és a szurkolóké. Ha a FIFA nem tudja garantálni, hogy mindhármat tisztességesen és egyenlően kezelik, akkor elmulasztotta legalapvetőbb kötelességét. A labdarúgó-világnak válaszokra, elszámoltathatóságra és vezetésre van szüksége. Ha ezeket a jelenlegi vezetés nem tudja biztosítani, akkor talán eljött az ideje egy új vezetésnek a FIFA élén
- mondta Gullit, aki nem először kritizált, márciusban úgy vélte, a modern futball egyszerűen nézhetetlen.
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